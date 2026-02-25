為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    可愛史努比陪等你等公車 即將在3月底4月初出現中市公車候車亭

    2026/02/25 20:49 記者蘇金鳳／台中報導
    喫茶小舖認養台中市10多座候車亭，將候車亭設計成手搖飲店鋪。（市府提供）

    喫茶小舖認養台中市10多座候車亭，將候車亭設計成手搖飲店鋪。（市府提供）

    台中市每天有20多萬人次搭乘公車，公車候車亭的設置除了遮風擋雨，還要有創意巧思，交通局跟Peanuts（花生漫畫）團隊合作，在3月底、4月初會推出史努比躺著或者各種姿勢陪著民眾在公車候車亭等公車，此外，也會持續設置企業認養有創意的公車候車亭，讓民眾等車不無聊。

    交通局長葉昭甫表示，目前獲認養的候車亭達37座，讓整個城市更有活力，像由科博館認養的台灣大道恐龍候車亭、台中海洋館豹紋鯊陪乘客等公車，還有手搖飲喫茶小舖認養台中市10多座候車亭，將候車亭設計成手搖飲店鋪，還有迷你版台中國家歌劇院候車亭。

    今年交通局還跟全球知名Peanuts（花生漫畫）團隊合作，打造台中市成為最可愛的交通安全城市，讓史努比出現在各個交通設施上，首波就是人行號誌上有史努比，還有剛卸除、設立在府會公園的史努比家族。

    葉昭甫表示，下一波史努比即將在3月底及4月初出現，首先可看到多個公車候車亭上有躺著的史努比或者各種姿勢的史努比陪著等公車，至於設置的地點還在跟該公司討論中，會希望藉著可愛的史努比除了陪著民眾等公車外，也要提醒民眾注意交通規劃。

    交通局與達運精密、台中國家歌劇院於在台中國家歌劇院候車亭推出智慧型藝術候車（市府提供）

    交通局與達運精密、台中國家歌劇院於在台中國家歌劇院候車亭推出智慧型藝術候車（市府提供）

