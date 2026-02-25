學測公費醫估55級分 採數A、數B科系門檻分別升降1級分

勝選學習顧問分析學測落點。（資料照）

115學年度學測今天公布成績，補教指出，以五標變化來看，僅數A數B有明顯變動，因此，採計數學的科系自然組升1級分，社會組則降1級分，但實際還需參考各組合累積人數。總體來說，預估公費醫門檻55級分、中字輩採計4科的電機資工工程相關科系門檻估48級分以上、採計4科的中央中正中山中興法律系則估50至51級分。

勝選學習顧問升學輔導專家李振瑋說，考生要換成去年級分再參採去年資料才具參考價值，如數A今年較去年頂標提高1級分，故換成去年可以用約略少1級推估，但如果希望更精準，則須考量各科目組合的累積人數，亦可至各大落點網站分析系統作換算。而除了參考各科級分變動，建議考生也需要參考2年間的各科人數以及組合人數變動，能更精準推估志願是否合適。

李振瑋提到，理工學院中，未來工作跟半導體與AI相關者，已經在去年申請、分科都有明顯級分提升，除了本來分數就是工學院之冠的電機資工外，近年分數顯著提升的還有材料、化工、機械、光電、純物理、純化學、應用數學等。且台灣又在去年成立了矽光子國家隊，材料及光電等科系應當會有更明顯的級分提升。

實際門檻估算方面，三類組台大醫學、台大牙醫、陽明交大醫學醫師組皆估門檻59級分，北醫醫學及牙醫及長庚醫學估58級分。二類組台大電機、台大資工估門檻43至44級分；清大電機、陽明交大電機乙估43級分。一類組台大法律財法組估56至57級分、台大國企估56級分、政大法律估55級分；台大財金、台大會計估42至43級分，清大科管估39級分。

至於考生在成績公布的規劃，李振瑋說，建議同學對答案心裡有個底，並查詢今年各校系簡章內容及去年錄取級分，且看目標校系的資料要求哪些歷程檔案，還可以進行看書寫心得、看線上課程寫摘要、規劃實習等3件事。另外，也要準備分科測驗的內容，因頂尖大學的決戰關鍵在筆試，內容90％是高中選修，亦持續強化學習歷程檔案的內容。

