    首頁 > 生活

    嘉中嘉女學測成績亮眼 嘉中60級分1人

    2026/02/25 19:22 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉中學測成績表現亮眼，今天家長會長蔡坤霖（前排左一）到校頒發獎勵金。（嘉中提供）

    115學年度大學學科能力測驗成績今天公布，嘉義高中「國英數A自」4科達55級分以上者共37人，其中60級分一人；嘉義女中4科加總最高分為59級分則有2人。

    嘉中表示，「國英數A自」4科達55級分以上者共37人，其中60級分1人、59級分5人、58級分7人、57級分6人、56級分8人、55級分10人，預估可達醫牙學系錄取標準；「國英數B社」達頂標47級分以上共84人，可達台清陽交成等頂大錄取標準。

    嘉中家長會長蔡坤霖為肯定學生優異表現並鼓舞士氣，今天到校頒發獎勵金予各類群高分學生及普通班表現優異同學，勉勵學子持續努力，並祝福大家在後續申請入學與繁星推薦中如願以償，順利錄取理想科系。

    嘉女表示，4科加總最高分為59級分2人、58級分1人、57級分9人、56級分9人、55級分19人。

    興華中學表示，學測達一流國立大學、國立科技大學及警察大學錄取標準者共29人，占全體考生33％；達國立大學、國立科技大學標準者高達50％，成績表現亮眼。

    此外，各科滿級分同學中，國文滿級分鄭宥源、李嶽淵；英文滿級分林宥辰、駱宥辰；數學滿級分郭家勝；自然滿級分郭家勝，其中郭家勝同學於數學與自然雙科滿級分。

    興華中學學測成績耀眼，今天校方表揚優秀學子。（興華中學提供）

