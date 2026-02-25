228連假國1埔鹽系統分時段封閉 這樣走避開「雷區」

228連假國道1號埔鹽系統交流道北上入口封閉時段，用路人改道行駛，避開國一塞車「雷區」。（彰化警方提供）

週五（27日）就是228和平紀念日3天連假，彰化縣境內各景點預期湧現旅遊人潮，彰化縣警察局交通隊今天（25日）發布交通疏導計畫，國道1號埔鹽系統交流道實施封閉管制，並提供多條替代道路，提醒用路人預先規劃行程，避開易壅塞路段。

交通隊說，國道1號埔鹽系統將配合高公局實施匝道封閉，南下封閉2月27日、28日，每日凌晨5時至中午12時；北上封閉 2月28日、3月1日，每日中午12時至晚間21時。

針對封閉期間的改道措施，警方建議，欲從台76線轉國道1號南下的民眾，可由埔心交流道接聯絡道，右轉縣148線（員鹿路）進入員林交流道；或從埔鹽交流道接台19線（彰水路），左轉縣148線銜接。若要轉國道1號北上，則建議由埔鹽交流道接台19線通往彰化交流道，或左轉縣144線（員大排道路）銜接台61線西濱快速公路。

此外，彰化及員林交流道在連假期間常因匝道儀控管制導致平面道路回堵。警方建議，員林、溪湖地區民眾可多利用台1線、縣150線，改由北斗交流道上國道；彰化市區民眾則可利用線東路轉往國道3號和美交流道，或改走台61線西濱快速公路。

熱門景點鹿港天后宮周邊將視人潮狀況實施彈性交通管制。警方呼籲，遊客可將車輛停放在鎮內停車場，再轉乘MOOVO共享電動自行車代步；外縣市遊客除了從彰化交流道接彰鹿路進入鹿港外，也可多利用台76線、台17線或台61線接縣144線進入，以節省交通時間。

彰化縣警局提醒，連假出遊前請先檢查車況，行車時隨時留意路側電子看板（CMS）與警廣路況報導，避免疲勞駕駛，確保行車平安。

