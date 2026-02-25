為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    迎接228連假、南國趴 屏東警公布屏鵝公路車潮管制措施

    2026/02/25 19:35 記者羅欣貞／屏東報導
    台灣祭行前派對「南國趴」將於2月27日至28日在墾丁大灣草地舉行。（屏東縣政府提供）

    台灣祭行前派對「南國趴」將於2月27日至28日在墾丁大灣草地舉行。（屏東縣政府提供）

    228連假2月27日登場至3月1日，除了返鄉與南向旅遊需求，台灣祭行前派對「南國趴」也將於2月27日、28日在恆春大灣遊憩區舉行，另有屏東燈節、熱帶農業博覽會等大型活動，預期縣內重要幹道與觀光熱點將出現大量車潮，屏東縣政府警察局將部署「交通快速疏導部隊」進駐易壅塞路段，強化即時應變與前置分流。

    屏縣警局表示，228連假車潮型態預估前段以南下返鄉與旅遊為主、後段收假北上回流為主。針對旅遊要道台1線屏鵝公路，警方規劃2月27日上午視車流狀況，於「水底寮五岔路口至枋山嘉和」路段機動實施調撥車道，並封閉沿線非必要中央分向島缺口，提升通行效率；收假日3月1日中午起，將於「楓港至枋山大橋」（460K~453.1K）路段視車流機動實施北上調撥，降低回流壓力。

    警方另規劃替代路線，南下車輛可於台1線佳冬戰備跑道（約431K）左轉屏132線，接縣道185線（沿山公路）再回台1線；北上車輛可於台1線沿山公路路口（約439K）右轉縣道185線，接屏132線回台1線，分散主線車流。

    台9線南迴公路方面，將於2月27日及3月1日於新路與雙流社區等瓶頸路段，配合車流實施車道漸變縮減管制，降低交織衝突與事故風險。台26線恆春地區，警察局將加強墾丁路（夏都酒店至小灣海水浴場）及大灣路兩側違規停車取締，並視活動人潮於2月27日及28日下午5時至晚間10時實施墾丁大街周邊人車分流，將車流導引改行大灣路，兼顧行人徒步安全與車行秩序。

    警方也將同步串聯省道CMS即時資訊看板、警廣FM93.1及FB社群平台發布路況與管制訊息，並透過智慧監控與預警機制，提前調整路口指揮、停車場出入口導引與機動疏導作為；呼籲用路人出發前務必檢查車況、保持充足休息，行車切勿搶快，並配合員警指揮與管制措施，共同維護道路安全。

    因應228連假及各大型活動車潮，屏東縣政府警察局全面啟動疏導機制。（屏東縣政府警察局提供）

    因應228連假及各大型活動車潮，屏東縣政府警察局全面啟動疏導機制。（屏東縣政府警察局提供）

    228連假墾丁大街替代道路路線圖。（屏東縣政府警察局提供）

    228連假墾丁大街替代道路路線圖。（屏東縣政府警察局提供）

