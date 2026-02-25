為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄大學攜手台積電、日月光等大廠 打造半導體一條龍學程

    2026/02/25 21:38 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄大學攜手台積電等大廠開設半導體學程，讓學生了解產業現況，提早蓄積職場競爭力。（校方提供）

    高雄大學攜手台積電等大廠開設半導體學程，讓學生了解產業現況，提早蓄積職場競爭力。（校方提供）

    國立高雄大學攜手台積電等大廠，成立企業半導體學程，透過課堂學習、企業參訪與實務課程，讓學生換上無塵衣、走進半導體產線，親身體驗晶圓製造、電路板與封裝測試實際運作，了解半導體產業現況，企業認列證書作為學習歷程，學生提早蓄積職場競爭力。

    校長陳啓仁指出，半導體產業已成為國家關鍵戰略，校方攜手台積電、臻鼎科技、華泰電子、日月光等產業夥伴，推動企業半導體學程，以「晶圓製造—電路板與載板—封裝測試」完整產業鏈為主軸。

    陳啓仁說，整合校內多系所既有課程資源，讓學生建立對產業實務正確認知，透過課程設計與企業合作，學生修習相關課程後，可依不同企業學程規範，申請企業認列學程證書，作為學習歷程重要延伸，使學習情境與實際工作有效銜接，讓學生逐步了解產業全貌。

    電機工程學系三年級學生李翊菱分享過去在教室繪製電路圖，較少思考實際製程限制，但當企業主管以實體電路板說明極小線寬線距與設計取捨，才真正意識到工程設計在產線中必須面對的現實條件，也讓自己重新思考專業學習方向。

    電機工程學系三年級學生閻廷宇表示，換上無塵衣走進產線參觀，親眼看到PCB板實體產品與製程流程，讓原本只存在於教材與實驗中概念有了具體對照，雖然網路上可以找到相關圖片，但實際站在產線現場、聆聽工程人員解說，對理解產業運作脈絡仍有明顯差異，也讓後續課程學習更容易連結實務情境。

    電機工程學系碩士班二年級學生徐晨芳說，參與半導體實務相關課程後，對產線運作與工程師實際工作內容有了更完整認識，課程中結合理論與產業案例設計，讓原有學術背景得以延伸產業實務層面，也更清楚理解未來投入半導體產業時，所需具備能力與職務樣貌。

    高雄大學攜手台積電等大廠開設半導體學程，讓學生了解產業現況，提早蓄積職場競爭力。（校方提供）

    高雄大學攜手台積電等大廠開設半導體學程，讓學生了解產業現況，提早蓄積職場競爭力。（校方提供）

    高雄大學攜手台積電等大廠開設半導體學程，讓學生了解產業現況，提早蓄積職場競爭力。（校方提供）

    高雄大學攜手台積電等大廠開設半導體學程，讓學生了解產業現況，提早蓄積職場競爭力。（校方提供）

