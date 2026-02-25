高雄里長爆小五童遭霸凌 家長希望直接換班

高雄里長代家長控國小學童疑霸凌，教育局表示了解中。（圖Al生成 林哲弘里長提供）

高雄市鹽埕區博愛里長林哲弘於今（25）日指有家長向他陳情，某國小五年級學童在校園疑遭霸凌，強調家長最在意的不只是調查結果，更是在乎調查期間孩子是否有妥善保護，建議應換班而非只換位置，教育局表示將對個案了解，但目前並未查出哪一所學校。

高雄教育局：了解中

教育局強調若校園霸凌屬實或構成，將視情節應處，當然也包括換班，因為學童需受到保護，因此，希望林里長能向教育局提供相關訊息，才能了解個案情況及有無給予相關協助。

里長林哲弘表示，家長最在意的不只是調查結果，更希望在調查期間，孩子能否被妥善保護，他已協助家長依正常程序與校方溝通，應參與調查會議，至於哪一所國小學童？他並未點名，只轉述家長陳情。

家長指開學後校方提出的主要措施是「調整座位」與要求避免同組活動，但疑似行為人未換班，孩子仍需在同一生活圈中上課，孩子在課堂上仍感覺到對方以眼神施壓，出現畏懼、緊張與不願上學情形，家庭目前也持續安排心理支持，盼能協助孩子恢復安全感。

該案進入校方處理流程後，雖已召開調查會議由3位委員進行詢問，其中一位為校外法律專業人士，但家長感受是「制度仍有斷裂」。

林哲弘表示，家長願意走制度、配合調查，社會也應回應家長最基本的期待，即孩子在調查期間必須先安全；他指出，許多校園案件爭議的焦點並不只在最後結論，而是調查中是否有足夠的隔離與保護，以及跨機關支援是否到位；高市教育局今天得知後，立即展開了解，也希望里長提供哪一學區學校個案。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

