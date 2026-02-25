玩樂團也搞抗癌研究！彰中「科學雙星」學測奪高分

彰中科學班今年學測亮麗，班導師張佑慈（由左而右）、學生張家滏、陳俊宇、林汯樹，還有教務主任吳國禎，師生共享榮耀。（彰中提供）

今年（115學年度）大學學測成績今天（25日）揭曉，彰化高中交出亮眼成績單，科學班表現尤為傑出！校內不僅出現1位四科滿級分，更有58人達到國、英、數A、自然四科51級分的全國頂標，其中，3位科學班學生在學術研究、體育運動與逆境求學中展現強大韌性，成為校園關注亮點。

科學班學生林汯樹與張家滏堪稱「科學雙星」，兩人分別考取58級分與57級分佳績。除了課業優異，兩人更長期投入科學專案，曾赴中興大學參與「天然化合物抗乳癌功效與機轉」研究，展現扎實的生醫研究素養。在理性的學術探究之餘，兩人也是熱音社與樂團成員，常透過吉他彈唱調適壓力，充分詮釋多元發展的特質。

請繼續往下閱讀...

另一位科學班學生陳俊宇，在數A與自然表現精準，雙雙拿下15級分滿級分，英文科14級分，三科合計44級分，距離滿級分僅一步之遙。陳俊宇資質聰穎且極為自律，求學之路雖然不輕鬆，在分擔家務、照料長輩之餘，在校表現依然全方位。他不僅是排球校隊成員，更曾代表學校入圍全國化學學科能力競賽決賽，目前目標瞄準頂尖大學電機系或藥學系，期盼以專業翻身。

面對挑戰與挫折，陳俊宇分享心得指出，他會先藉由運動舒緩情緒，並設定好目標持續前進，「永不放棄，繼續向前走！」

彰中校長王延煌表示，今年學生在學科表現、專題研究及品格教育上均有成果，展現學校深耕科學教育的成效。接下來校方將舉辦一系列升學輔導講座，協助學生依據個人優勢選擇適性發展的科系，築夢成功。

彰中科學班師生手比「17」為17班寫下考出好成績的光輝史。（彰中提供）

