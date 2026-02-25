為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    全國語文競賽 屏東縣27人獲特優

    2026/02/25 18:59 記者羅欣貞／屏東報導
    屏縣內埔國小學生潘栩逸（右起）、美和高中國中部學生籃歆詠、屏東女中學生邱豊耘及繁華國小教師許淑梅，在全國語文競賽台灣客語字音字形項目，分別拿下各組特優獎。（記者羅欣貞攝）

    屏縣內埔國小學生潘栩逸（右起）、美和高中國中部學生籃歆詠、屏東女中學生邱豊耘及繁華國小教師許淑梅，在全國語文競賽台灣客語字音字形項目，分別拿下各組特優獎。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣代表隊參加本學年全國語文競賽，在個人及團體部分均勇奪佳績，共21項目27位參賽者獲得特優、30項目40人獲優等及16項19人獲甲等，共抱回86座獎項，其中「台灣客語字音字形」項目一口氣拿下4個特優獎，創下屏縣歷年來單一項目最佳紀錄。

    屏東縣長周春米今（25）日頒獎表揚得獎師生，她表示，語文是文化的根基，也是情感與記憶的載體，透過語言與文字，得以傳承世代累積的智慧與情感，此次客語字音字形各組均獲特優，是語文教育長年扎根努力的成果，期許師生再接再厲，成為屏東語文與文化傳承的重要種子，持續為教育寫下新頁。

    屏東縣代表隊本次共有93人參賽，獲得86座獎項，「台灣客語字音字形」項目，內埔國小學生潘栩逸、美和高中國中部學生籃歆詠、屏東女中學生邱豊耘及繁華國小教師許淑梅，分別拿下各組特優獎，成果亮眼。

    客語字音字形全國賽指導老師朱遠航是獸醫師，他表示，字音字形項目的難度在於必須具備紮實的記憶能力與精準判讀能力，不同於客語演說仰賴日常語境，字音字形需要長時間累積與反覆練習，他過去曾指導自己的孩子並獲獎，累積經驗後擔任全國組指導老師，看到學生站上全國舞台脫穎而出，相當欣慰。

    榮獲客語朗讀高中組特優的屏東女中學生蘇子茜表示，爸爸是閩南人、媽媽是客家人，從小開始學習客語，平時在家會與媽媽以客語交談。正式朗讀與日常對話不同，在轉音與語調上需更加精準，未來也將持續精進語言能力。

    獲得全國語文競賽客語朗讀特優的屏東女中學生蘇子茜（右）接受屏東縣長周春米（左）表揚。（記者羅欣貞攝）

    獲得全國語文競賽客語朗讀特優的屏東女中學生蘇子茜（右）接受屏東縣長周春米（左）表揚。（記者羅欣貞攝）

