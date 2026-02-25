桃園中路電商基地會員招募啟動 助青年品牌OMO轉型升級

桃園市政府青年事務局今日舉辦「桃園中路電商基地」會員招募說明會。（桃市青年局提供）

桃園市政府青年事務局為協助在地品牌掌握數位轉型契機，今（25）日舉辦「桃園中路電商基地」會員招募說明會，基地以「虛實整合（OMO）」為發展核心，結合桃園物流樞紐優勢與數位行銷資源，協助品牌從產品優化、內容行銷到通路拓展全面升級，目標打造桃園成為電商品牌孵化重鎮。即日起開放會員申請，相關資訊可至青年局官網查詢。

說明會邀請基地標竿會員「及豐國際股份有限公司（藍光盾）」創辦人魏勝宏分享實務成果，說明在基地專業輔導與資源整合下，品牌成功優化電商營運流程，在競爭激烈的3C配件市場中強化品牌定位與內容行銷策略，營收顯著成長，他鼓勵青年創業者善用政府資源，縮短摸索期，加速品牌成長曲線。

青年局長侯佳齡表示，中路電商基地作為電商專業培育據點，整合硬體設備與專業顧問能量，協助團隊強化數位營運能力，提升市場競爭力。桃園擁有國門及物流集散優勢，是發展電商產業的最佳基地，透過產官學研資源整合，由基地營運團隊提供一對一諮詢、人才培訓工作坊及陪跑式深度輔導，協助青年掌握數位工具與行銷策略，讓優質產品成功打通線上線下通路，創造實質經濟效益，期盼將桃園由物流集散地升級為「電商品牌孵化重鎮」。

中路電商基地在硬體設備方面，設置3間不同功能攝影棚、電商教室及會議空間，並提供專業相機、導播機及收音設備等器材供會員預約使用，大幅降低創業初期設備投資門檻，讓創意內容得以快速轉化為高品質數位素材。在輔導機制上，今年度會員制度全面升級，採「一般會員」及「菁英會員」雙軌分級制度。

一般會員可使用基地基礎軟硬體資源；菁英會員則可獲得陪跑式深度輔導服務，並優先對接大型電商平台與團購通路資源，強化商業合作機會，提升品牌能見度與營收成長潛力。

社團法人中華民國全國創新創業總會營運長介紹會員申請流程。（桃市青年局提供）

現場民眾與中路電商交流，了解如何申請中路電商會員。（桃市青年局提供）

