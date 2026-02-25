農曆正月初九天公生 澎湖三官殿科儀祝壽

馬公三官殿天公生日，舉行傳統祭祀儀式。（馬公市公所提供）

農曆正月初9「天公生」，適逢玉皇大帝聖誕，澎湖公廟三官殿依循傳統禮制舉行祝壽科儀。馬公市長黃健忠今（25）日應邀參拜，與三官殿管理委員會成員及信眾一同上香行禮，為地方祈願風調雨順、家戶平安、社會安定。

包括三官殿前主任委員李伸滿、澎湖縣議員許國政、前馬公市長葉竹林、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康等人到場參與祝壽儀程，與眾多信眾共同見證歲首重要節令。科儀過程莊重有序，人潮往來，展現地方信仰活動的凝聚力。

三官殿主祀三官大帝，信仰核心為賜福、赦罪與解厄。主任委員黃旭輝說，正月初9祝壽為年度重要儀程之一，廟方遵循古禮辦理祭典，也持續透過節慶活動推動社區參與，讓年輕世代在實際參與中理解傳統文化的價值。他指出，廟宇不僅是信仰場所，更是地方公共生活的一部分。

黃健忠說，宗教活動長期在地方生活中發揮穩定力量。三官殿持續辦理歲時節慶與公益事務，使傳統得以在日常中延續。市政團隊將在權責範圍內尊重並配合地方宗教文化活動，維持良好互動，支持社區穩健發展。

三官殿預告，元宵節系列活動3月3日（農曆正月15）至3月5日（農曆正月17）舉行，每天上午9點至晚間9點開放民眾參與，3月6日（農曆正月18）上午9點辦理公開開獎。活動以元宵節慶為主軸，結合傳統文化與社區互動，歡迎民眾踴躍參與，共同感受歲首節慶氛圍。

馬公市長黃健忠、澎湖縣議員許國政等人，前往三官殿參拜。（馬公市公所提供）

