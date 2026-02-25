為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    畢旅3天2夜5250元被嫌行程單調 校方：彙整學生票選盡力安排

    2026/02/25 19:58 記者吳俊鋒／台南報導
    高中生將畢旅行程PO網，質疑行程太過單調，且多達4頓自理餐，引發熱議。（翻攝自網路）

    高中生將畢旅行程PO網，質疑行程太過單調，且多達4頓自理餐，引發熱議。（翻攝自網路）

    台南一名高二生將3天2夜的戶外教育（畢旅）的大致內容PO到網路上，質疑行程太過單調，且多達4頓自理餐，引發熱議；校方回應，事前有彙整學子們所票選的熱門景點，公開招標委由業者規劃，每個人的需求不同，無法全部滿足，已經盡力安排了。

    1名高二生將家長通知暨同意書PO到網路，發文「誰家學校畢旅這麼破」，走訪景點為台中文化創意園區、一中商圈、審計新村，第2天為城市探索，最後則去麗寶，有的覺得行程不夠豐富，或者多達4頓自理餐等，討論熱烈。

    校方提到，已先調查各班最想走訪的景點，將票選的前3名納入，由旅行社規劃行程，包含交通、食宿、保險等開銷，還有各班1位領隊的人事成本，每位學生訂出5250元的價格，4月下旬出發，正透過家長通知暨同意書，展開統計。

    校方指出，每位學生對旅遊的需求大不同，有的要逛街、吃美食，或看風景，行程安排無法盡如人意，一切公開招標，依照相關程序辦理，沒有強迫參加，尊重個別意見的表達。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播