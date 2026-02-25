畢旅3天2夜5250元被嫌行程單調 校方：彙整學生票選盡力安排

高中生將畢旅行程PO網，質疑行程太過單調，且多達4頓自理餐，引發熱議。（翻攝自網路）

台南一名高二生將3天2夜的戶外教育（畢旅）的大致內容PO到網路上，質疑行程太過單調，且多達4頓自理餐，引發熱議；校方回應，事前有彙整學子們所票選的熱門景點，公開招標委由業者規劃，每個人的需求不同，無法全部滿足，已經盡力安排了。

1名高二生將家長通知暨同意書PO到網路，發文「誰家學校畢旅這麼破」，走訪景點為台中文化創意園區、一中商圈、審計新村，第2天為城市探索，最後則去麗寶，有的覺得行程不夠豐富，或者多達4頓自理餐等，討論熱烈。

校方提到，已先調查各班最想走訪的景點，將票選的前3名納入，由旅行社規劃行程，包含交通、食宿、保險等開銷，還有各班1位領隊的人事成本，每位學生訂出5250元的價格，4月下旬出發，正透過家長通知暨同意書，展開統計。

校方指出，每位學生對旅遊的需求大不同，有的要逛街、吃美食，或看風景，行程安排無法盡如人意，一切公開招標，依照相關程序辦理，沒有強迫參加，尊重個別意見的表達。

