    海鮮餐廳爆生魚片放「蟹味棒」爭議 桃市府跨局處稽查觀光漁港

    2026/02/25 19:04 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃市府25日跨局處前往竹圍及永安漁港突襲稽查，為民眾消費權益把關。（農業局提供）

    桃園熱門景點竹圍漁港外1家活海鮮餐廳近日傳出綜合生魚片參雜「蟹味棒尼信」消費爭議，桃市府農業局今（25）日啟動聯合稽查，會同消保官、經濟發展局、衛生局等機關前往竹圍及永安漁港突襲稽查，為民眾消費權益把關，也同步進行商家宣導，確保販售價格、產品溯源把關等，嚴守漁港品牌商譽。

    農業局長陳冠義說，為維護消費者權益，市府展開跨局處合作，今日分別至竹圍漁港、永安漁港直銷中心及周邊餐廳加強督導稽查，2漁港直銷中心均有提供公平秤給消費者使用，消保官亦針對直銷中心各商家及周邊餐廳磅秤加以檢視，並瞭解使用情形，經查未發現有磅秤不精準狀況，市府團隊後續也將持續把關。

    農業局表示，重點稽查項目包含磅秤、菜單、價格、保鮮溫度、攤商或餐廳登記等資訊，避免顧客消費過程衍生不必要爭議；消保官馮郁琇也提醒業者，產品價格應清楚標示，且不可哄抬價格，以維護商家及消費者雙方權益。

    桃市府農業局會同消保官、經濟發展局、衛生局等機關啟動聯合稽查，也同步進行商家宣導，確保販售價格、產品溯源把關等，嚴守漁港品牌商譽。（農業局提供）

