中興高中學測亮眼！愛文學陳姵禎54級分、熱舞社王威皓奪高分

中興高中數理資優班的陳姵禎（右）愛文學，數理也好，學測4科考出54級分，導師張瑋涵（左）說陳姵禎內心強大又自律。（記者陳鳳麗攝）

南投縣社區高中的大學學測成績，以國立中興高中最亮眼，4科50級分以上有6人，數理資優班的陳姵禎考出54級分、國文滿級分的好成績，她說，從小愛文學，語文和數理其實可相輔相成；考出51級分的王威皓，是學校的熱舞高手，為能上戲劇系而發憤讀書，導師發現「自律」是考出他們好成績的秘訣。

國立中興高中今年有360名考生，今天學測成績公布後，學校經統計發現，4科50級分以上有6人，1人48級分，45級分以上的則有45人，其中數理資優班的陳姵禎、林子筠都考出54級分，詹梁宏考出51級分，而語資班的黃恩臨4科53級分，普通班的王威皓和李宜則考出51級分。

國文科滿級分、4科總分54級分的陳姵禎，唸的是數理資優班，校排前1%的她，希望能以繁星管道上中醫系。不補習的她，平常總會撥出時間看小說、古今文學作品，放假還要抽時間逛故宮，從國小到高中連5年拿到南投縣語文競賽第一名，也在英語競賽作文獲佳作，她說，只要時間分配得當，喜歡語文和唸數理其實可以相輔相成。同班同學詹梁宏考出51級分，他很愛數學，解出數學難題是他最大的成就感，同樣是校排前1%，以藥學系為繁星的目標。

唸普通班的王威皓，此次考出51級分的成績，他以台大戲劇系和政大的大傳系為第一志願，高一因演英語話劇而愛上戲劇，開始發憤讀書，又因為喜愛舞台上的感覺參加熱舞社，擁有一身好舞技的他，高三才暫停跳舞，也刪掉所有網路社群，專心準備學測。

王威皓（右）是熱舞高手，因以戲劇系為第一志願，開始發憤讀書，導師呂宜臻（左）說王威皓有獨特的想法，也很自律。（記者陳鳳麗攝）

開朗的黃恩臨（右）考了53級分，導師陳雅婷（左）常被她開朗的個性逗笑。（記者陳鳳麗攝）

想唸藥學系的詹梁宏（右），爸爸是消防員，支持兒子唸喜歡的科系。（記者陳鳳麗攝）

中興高中大學學測考出不錯成績的學生集合，接受校方的祝賀。（記者陳鳳麗攝）

