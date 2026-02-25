為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    停車格白線內多「黃框」 網友全一頭霧水 交通局曝用途

    2026/02/25 19:29 即時新聞／綜合報導
    台北市交通局指出，加繪黃色框線的格子為收費停車格。（擷取自路上觀察學院）

    台北市交通局指出，加繪黃色框線的格子為收費停車格。（擷取自路上觀察學院）

    台灣機車盛行，不過都市裡機車位向來一位難求，有網友發現，台北市的路邊機車停車格內多了一圈黃線，讓他不解有什麼含意，也引發網友討論。對此，台北市交通局指出，加繪黃色框線的格子為收費停車格。

    一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享，他在台北市停機車時，發現路邊的機車停車格原本的白色框線裡，又畫上一條黃色框線，讓他不解問，「機車格裡畫黃線有什麼用意？」

    貼文曝光後，網友紛紛猜測，「是你金錢的顏色」、「是可以暫停一下下而已嗎？不能讓你停太久的意思嗎」、「白色停車格是免費停車，然後黃色是要收費嗎」、「這是畫錯嗎？還是白漆剛好沒了，身上有黃漆稍微補一下」、「好像是與大型重機共用停車格」、「只能臨停3分鐘？」、「是高費率嗎」。

    對此，台北市交通局過去在官方粉專解釋，機車停車格內有黃線是「收費機車停車格」，台北市自2021年12月起試辦，陸續於收費機車格位增繪內框標線，以利大眾辨識，未來將會繼續增設及宣傳，方便民眾辨識。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播