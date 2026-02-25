停車格白線內多「黃框」 網友全一頭霧水 交通局曝用途

台北市交通局指出，加繪黃色框線的格子為收費停車格。（擷取自路上觀察學院）

台灣機車盛行，不過都市裡機車位向來一位難求，有網友發現，台北市的路邊機車停車格內多了一圈黃線，讓他不解有什麼含意，也引發網友討論。對此，台北市交通局指出，加繪黃色框線的格子為收費停車格。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享，他在台北市停機車時，發現路邊的機車停車格原本的白色框線裡，又畫上一條黃色框線，讓他不解問，「機車格裡畫黃線有什麼用意？」

貼文曝光後，網友紛紛猜測，「是你金錢的顏色」、「是可以暫停一下下而已嗎？不能讓你停太久的意思嗎」、「白色停車格是免費停車，然後黃色是要收費嗎」、「這是畫錯嗎？還是白漆剛好沒了，身上有黃漆稍微補一下」、「好像是與大型重機共用停車格」、「只能臨停3分鐘？」、「是高費率嗎」。

對此，台北市交通局過去在官方粉專解釋，機車停車格內有黃線是「收費機車停車格」，台北市自2021年12月起試辦，陸續於收費機車格位增繪內框標線，以利大眾辨識，未來將會繼續增設及宣傳，方便民眾辨識。

