    「拖吊蟑螂」橫行管不了？ 交通部出手擬訂法令最快年底上路

    2026/02/25 18:27 記者黃宜靜／台北報導
    交通部主秘沈慧虹表示，將邀集各縣市討論市區道路拖吊車定型化契約「應記載或不得記載事項」，預計下半年預告草案，最快年底上路，屆時各縣市政府可依該基礎決定是否加訂基本費率範圍等。（記者黃宜靜攝）

    國內近日接連傳出有「拖吊蟑螂」惡意天價拖吊消費糾紛，引發社會關注。交通部主秘沈慧虹表示，將邀集各縣市討論市區道路拖吊車定型化契約「應記載或不得記載事項」，預計下半年預告草案，最快年底上路，屆時各縣市政府可依該基礎決定是否加訂基本費率範圍等。

    沈慧虹指出，近日不同縣市出現「拖吊車輛」消費糾紛，交通部將與地方政府合作，依照消保法第17條第1項規定，訂定定型化契約應記載或不得記載事項，保障消費者的權益、不希望業者被污名化，明確規定必須揭露的資訊。

    沈慧虹表示，交通部今天邀集業務單位開會後，將邀集各縣市政府共同討論，並參考公路局與高公局過往管理經驗，完成「應記載或不得記載事項」內容後，預計下半年預告，若順利完成法制作業，最快今年底前上路。

    若未來違反規定，依消保法第56-1條規定，經主管機關令其限期改正而屆期不改正者，會處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰，經再次令其限期改正而屆期不改正者，會處新台幣5萬元以上、50萬元以下罰鍰，並可按次處罰。

    中央是否明定全國一致的收費項目與標準？沈慧虹坦言，因各地道路條件、城鄉差距、業者數量與服務範圍不同，因此無法透過交通部訂定統一標準，地方政府可以自行決定是否加訂基本費率範圍等，因此費率、消費者爭議申訴仍需要由地方縣市政府負責。

    國內近日接連傳出有「拖吊蟑螂」惡意天價拖吊消費糾紛，引發社會關注；圖為情境照，與新聞無關。（記者羅國嘉攝）

