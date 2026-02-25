台北燈節將點燈！上海燈區矗立捷運出口 民眾憂：台北變配角了嗎？

根據記者直擊，上海代表團約在下午四點五十分左右前往燈節探點，並進入警戒範圍內與燈飾合影。（記者孫唯容攝）

2026台北燈節今晚正式點燈，台北市長蔣萬安前往圓山花博園區，點亮十公尺《變形金剛》的柯博文主燈。不過不少民眾從圓山站一出來，就看到友好城市的上海燈區，紛紛驚嘆「這是上海燈節嗎？」不少人一看到作品名稱《這裡是上海》，顯得更疑惑，憂心難道台北變配角嗎？記者也直擊到，上海代表團約在下午四點五十分左右前往燈節探點，相關人員陸續與上海燈區燈飾合影。

台北燈節即將登場，上海市府今年也在燈會設置上海燈區，但是繼去年上海市台辦主任金梅申請來台訪燈會不成後，今年上海降低層級，僅派上海台辦聯絡處長徐皓率團前來。根據記者直擊，上海代表團約在下午四點五十分左右前往燈節探點，並進入警戒範圍內與燈飾合影，外圍民眾需等待代表團人員離去後，才能與燈飾合照，現場民眾抱怨稱「只有大陸人才能進去拍」，希望他們趕快拍完。

本次上海燈區的作品《這裡是上海》，燈飾前有天馬展翅，後方有東方明珠廣播電視塔、上海中心大廈等建築，顯示出上海的特色，該作品歸類在友好燈區，不過卻未與AIT、日本青森、韓國大邱等地放置在同處，但是在2024、2025年上海的燈飾皆與同主題的燈區放置在同一區域，今年燈飾則是座落在捷運站一出來正右手方，十分顯眼。

現場賞燈的趙先生表示，捷運一出來就看到上海的燈飾，相當搶眼，看到作品名稱《這裡是上海》，還以為自己走錯國家，往前走還花了兩、三分鐘才找到柯博文主燈，不像上海燈區不用花5秒就看到。民眾吳女士則認為，上海的燈飾很有在地亮點，反而今年採用雙IP的主燈，雖然柯博文、泡泡瑪特相當吸睛，但是台北會不會因此也變成配角。

