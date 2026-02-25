為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新興高中張旅學測60滿級分！韓團崔秀彬迷 讀累看照片聽歌

    2026/02/25 18:31 記者謝武雄／桃園報導
    新興高中學測成績亮眼，總校長魏宏恩（左六）、校長林繼生（右五）與績優學生合影。（記者謝武雄攝）

    新興高中學測成績亮眼，總校長魏宏恩（左六）、校長林繼生（右五）與績優學生合影。（記者謝武雄攝）

    115年大學學測成績單今天寄發，桃園市新興高中張旅考了60滿級分，她來自醫生家族，參加過長庚大學中醫營，覺得針灸很神奇，和父母商量後決定就讀中醫系。提到讀書祕訣，張旅說，只要循序漸進，遇到不懂的問題一定要搞懂，也要相信自己並且適度的放鬆；她也透露，自己是韓團「TOMORROW X TOGETHER」崔秀彬迷，累的時候看看照片、聽聽歌效果會更好。

    Ramita Bera則是在台灣長大的印度孩子，父母完全不會說中文，面對語文的陌生與學習的困境，在今年學測仍考出55級分高分，讓她喜出望外，她很感謝6年來學校與師長耐心地引導她跨越語言障礙，讓她能用中文與同學交談，未來想要選擇生物科技科系就讀。

    陳拓吾、張宇豪、林旻萱、余姸蓉督考出59級分高分，其中，林旻萱、陳拓吾未來想要成為濟世救人的醫生，大學希望能進入醫學系，張宇豪、余姸蓉則是想當司法官，未來希望就讀台大法律系。

    新興高中學測成績相當亮眼，60滿級分1人，59級分4人，55級分以上19位，50級分以上47人。

    新興高中張旅考出60滿級分，是韓團「TOMORROW X TOGETHER」崔秀彬迷。（記者謝武雄攝）

    新興高中張旅考出60滿級分，是韓團「TOMORROW X TOGETHER」崔秀彬迷。（記者謝武雄攝）

