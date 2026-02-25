把握明天好天氣！228連假起天氣不穩 恐有局部雷雨

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

把握明天好天氣！中央氣象署預報，從週五228連續假期開始，天氣都不太穩定，陸續有鋒面、東北季風和華南雲雨區東移影響，全台各地容易下雨。

氣象署預報員蔡伊其表示，明天是未來一週天氣最好的一天，僅剩桃園以北、東半部地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫陣雨，白天溫度還可達26度到30度；後天（27日）白天起又有鋒面通過及東北季風增強，中部以北地區有短暫陣雨或「局部雷雨」，並有局部較大雨勢。

「週六（28日）當天，華南雲雨區東移、全台易下雨」，蔡伊其表示，當天同時受東北季風影響，中部以北、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，南部山區也有局部短暫陣雨，這波華南雲雨區雨勢會持續、且陸續有鋒面接力，全台都容易有雨。

蔡伊其指出，3月1日起，雖然東北季風減弱，但持續受到華南雲雨區影響，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨；下週一（3月2日）又有另一道鋒面報到，北部及東北部轉為短暫陣雨，中部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，雨勢一波接一波。

蔡伊其說，下週二、三（3日、4日）2天，持續受到鋒面通過及東北季風增強影響，中部以北及東北部仍有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨；下週三又有華南雲雨區東移，北部、東半部地區、中南部山區及恆春半島也有局部短暫陣雨。

蔡伊其說，未來1週雖然降雨範圍大，但仍有一些空檔，不過溫度的變化不算大，全台溫各地入夜和清晨約17度到21度，有東北季風影響的時候，北部、宜蘭白天有21度到24度，中南部差別不大，大多在26度以上。

