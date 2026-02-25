彰女學測成績亮眼！73人4科頂標50級分以上 頂尖國立大學門票在望

彰女學生江青郁今年大學學測表現優異，國文、英文、社會三科均奪下滿級分。（彰女提供）

今年（115學年度）大學學測成績今天（25日）揭曉，彰化女中交出亮眼成績單，520位考生，初估約有6成學生可望錄取國立大學。其中，語文資優班江青郁在國、英、社三科拿下滿級分，數理表現同樣突出的廖家誼，則在數學A與數學B雙雙奪下滿級分。

隨著近年大學考招制度改變，不少校系僅採計三科成績，學生在重點科目的表現成為錄取關鍵。考生江青郁憑藉紮實的文科實力，目標鎖定台灣大學社會科學相關系所，希望未來能深耕公共關懷。

另一位表現亮眼的廖家誼，不僅在難度較高的數學A展現優勢，數學B也同樣獲得15級分。她分享心得表示，自己平日就愛鑽研數學，遇到難題一定會想辦法弄懂，這份堅持讓她在解題中獲得成就感，未來則期許能跨入醫療領域，挑戰牙醫學系。

彰女統計，今年學測整體表現穩健，自然科全國頂標四科加總51級分，彰女有34人，社會科頂標四科加總為50級分更有39人，合計73人具備衝刺台、成、清、交、政大等頂尖大學的實力。

校長陳香妘表示，感謝教師團隊的投入與指導，陪伴學生在學測舞台發揮所長，家長會長陳樂禮今天也特別到校頒發紅包，肯定學生的努力。

彰女學生廖家誼展現卓越數理實力，在學測數學A與數學B雙雙拿下15級分滿分。（彰女提供）

今年大學學測成績揭曉，彰女家長會長陳樂禮（前排右2）特別致贈紅包，肯定高分同學的努力與傑出表現，校長陳香妘（前排右1）跟著沾光。（彰女提供）

彰女家長會長陳樂禮進教室逐一發放紅包祝賀同學表現亮麗，場面溫馨。（彰女提供）

