    228連假去哪？屏東燈節、四重溪路跑、熱博都好玩

    2026/02/25 17:50 記者羅欣貞／屏東報導
    四重溪溫泉公園溫泉季隧道星空燈飾。(屏東縣政府提供)

    四重溪溫泉公園溫泉季隧道星空燈飾。(屏東縣政府提供)

    屏東燈節十分精彩，圖為萬年溪燈區主燈「騰光」。（記者羅欣貞攝）

    屏東燈節十分精彩，圖為萬年溪燈區主燈「騰光」。（記者羅欣貞攝）

    228連假將到來，屏東縣政府整合縣內最新的活動和景點，做為民眾輕鬆旅遊的選擇，包括欣賞夜間光影彩繪的「屏東燈節」、搭乘場場爆滿的「185雙層巴士」、走訪重現活力耀眼的「恆春出火地質公園」、用雙腳感受山海的「四重溪溫泉季路跑、自行車挑戰賽」，或是可體驗各式農業手作的屏東熱帶農業博覽會，都能好好品味屏東之美。

    屏縣府交通旅遊處表示，本（2）月啟用的恆春出火地質公園，透過整體場域視野與步行動線的改建，讓民眾以更貼近地景的方式，欣賞火焰與水域交織的特殊畫面，為讓不同族群都能安心參與，現場也貼心規劃平整步道、場域指引等服務，更設置夜間觀星的專屬場域，2月28日前免費參觀，3月1日正式營運，民眾可趁連假到出火走走，白天走訪公園、夜晚仰望星空，感受不一樣的觀光魅力。

    首次於屏東四重溪溫泉季舉辦的「自行車挑戰賽」將於3月1日（日）上午7點開賽，分為80公里與40公里。80公里組將騎經被譽為全台最美海岸線之一的「旭海」，總爬升達1426公尺，車友可體驗「騎乘＋泡湯」的金色山海運動之旅。本次同步於四重溪「屏東青年旅創基地」辦理連假市集，民眾可以逛街購物、吃美食，是個吃喝玩樂購一站就滿足的好去處。

    今年屏東熱博不但是一場農業盛會，更是融合文化、教育與國際視野的交流平台。活動期間規劃 DIY手作課程、親子互動遊戲、好禮贈獎及專人導覽，不同年齡層都能深度參與，讓親子在遊玩中學習農業知識，也更了解食物來源，是寓教於樂的最佳體驗。

    屏東熱帶農業博覽會有跳跳馬RODY彩繪稻田，十分吸睛。（記者羅欣貞攝）

    屏東熱帶農業博覽會有跳跳馬RODY彩繪稻田，十分吸睛。（記者羅欣貞攝）

    185雙層巴士受歡迎。（記者羅欣貞攝）

    185雙層巴士受歡迎。（記者羅欣貞攝）

