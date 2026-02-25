新北11生學測滿級分 586人達頂標

丹鳳高中學生郭展宏取得學測75級分佳績。（新北市教育局提供）

115學年度大學學科能力測驗成績公布，新北市教育局長張明文說，新北市滿級分有11位，達頂標共586位，其中，選考國、英、數B、社頂標落在50級分、選考國、英、數A、自頂標落在51級分；成績優異的在地就學學子包括丹鳳高中學生張喬棣拿到77級分，同校學生郭展宏75級分，有望進入頂尖大學逐夢，南山高中學生林以諾從理科轉戰文組，克服父親早逝變故、學測期間連日發燒狀況，取得4科滿級分。

教育局說，張喬棣畢業於新莊國中，成績可就讀基北北區免試入學第一志願，但他選擇就近進入丹鳳高中的數理實驗班，平時不吝指導學弟妹學科，並熱衷於專題研究，曾與同窗一起得到全國中小學科展的大會獎，未來將朝資管學系邁進；郭展宏畢業於三多國中，從小沒有補習，平時讀書認真，高中三年都是全班前3名、校排前5名，規劃以繁星推薦資格向金融領域深入。

教育局介紹，竹圍高中學生周宬糖是體育班柔道隊學生，曾獲得2025年全國中正盃柔道錦標賽第1名、全國中等學校運動會第3名、今年全國柔道菁英排名賽冠軍，獲選為青年國手，且在體育班訓練外仍積極保持學業，未來將透過繁星計畫或體育獨招進入理想的第一志願。

教育局說，林以諾面對父親早逝的家庭變故，得到校長蔡銘城長年資助學費與生活費，即便學測期間連日發燒，仍憑藉驚人的毅力順利過關，取得法律系的面試資格。

教育局補充，放榜後，新北多校將利用綜合活動時間及夜間時段辦理申請入學講座，也將入班指導備審資料準備，大考中心已同步公布原得總分與級分對照表及5項成績標準，如需申請成績複查，考生可於2月26日至3月4日期間，到大考中心網站提出申請。

南山高中學生林以諾（前排左一）從理科轉戰文組，克服父親早逝變故、學測期間連日發燒狀況，取得4科滿級分。（新北市教育局提供）

竹圍高中周宬糖（中）允文允武，未來將透過繁星計畫或體育獨招進入理想的第一志願。（新北市教育局提供）

