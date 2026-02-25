為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    是否跟進蔣萬安「育兒減1小時工時」 台中市勞工局表態了

    2026/02/25 17:35 記者蔡淑媛／台中報導
    針對台北市府3月起試辦「育兒減少工時計畫」，台中市勞工局表示，將審酌財政及整體預算配置情形，審慎評估相關政策之可行性。（台中市府提供）

    針對台北市府3月起試辦「育兒減少工時計畫」，台中市勞工局表示，將審酌財政及整體預算配置情形，審慎評估相關政策之可行性。（台中市府提供）

    台北市長蔣萬安宣布自3月1日起試辦「育兒減少工時計畫」，家有12歲以下孩童，爸媽日減1小時工時，工資由市府補助。對此，台中市勞工局表示，將審酌財政及整體預算配置情形，審慎評估相關政策可行性，並研議後續規劃方向。

    勞工局指出，現行法規已明定，勞工受僱於30人以上企業者，為撫育未滿3歲子女，得向雇主申請每日減少工作時間1小時，且雇主不得拒絕或視為缺勤；若勞資雙方另有不減薪之約定，亦屬優於法令之措施，政府予以尊重與鼓勵。

    勞工局強調，未來將持續精進各項友善育兒與職場支持政策，並就台北市相關作法納入整體評估，兼顧勞工需求、企業負擔及市府財政，審慎研議適合中市推動方案。

    勞工局補充，市府長期致力推動友善育兒與性別平權政策，目前已透過「獎勵事業單位辦理勞工托兒措施計畫」，鼓勵企業提供彈性上下班、遠距辦公、托兒津貼及各項友善育兒措施，最高可補助6萬元；另辦理「台中市幸福職場評選獎勵活動」，最高可獲2萬元獎勵金，提升企業投入誘因。

    此外，為協助女性重返職場並兼顧家庭照顧需求，市府推動「婦女再就業計畫」，針對提供彈性工時職缺之雇主，每月最高補助3000元，最長12個月；並透過「五五就業促進獎勵」，鼓勵企業聘用中高齡及退休勞工並提供友善措施，每人每月補助3000元，全年最高補助30萬元。

