    首頁 > 生活

    網傳「元宵停課讓學生抬轎」 台東高中曝苦衷：僅第8節停課

    2026/02/25 17:36 記者黃明堂／台東報導
    台東每年元宵遶境都有不少青少年學子參與。（記者黃明堂攝）

    台東元宵神明遶境盛事臨近，社群平台上近日因一張台東高中的公告掀起熱烈討論。網友瘋傳校方將於3月3日與4日暫停第8節課，更有學生以「全台唯一停課讓學生去抬轎」為傲，戲稱這是東中人的浪漫。但校方澄清，停課並非外界誤解的「鼓勵抬轎」，而是迫於無奈的應變措施。

    防學生放學困在炮陣中

    今年台東元宵遶境預計有77支隊伍共襄盛舉，包含天后宮、玄武堂等重量級宮廟都將傾巢而出，交通管制範圍幾乎覆蓋整個市區。校方強調，由於遶境動線與學生放學路徑高度重疊，若硬要維持第8節課，學生放學時將面臨人車爭道、甚至被困在炮陣中的險境。為了確保通學安全，校方才決議彈性調整課後輔導時間，並由各科老師自行微調進度，絕非正式必修課的停擺。

    學生參與陣頭曾集體請假

    事實上，學生參與陣頭在台東並非新鮮事，甚至曾是校方與教育處的一大難題。歷年元宵紀錄，台東校園常在祭典期間上演「空城計」。過去曾發生過特定班級因學生集體請假參與陣頭，導致課堂出席率不到一半，嚴重影響教學進度。當時，不少學生身兼神轎手、八家將或戰鼓隊員，對他們而言，參與地方盛事是難得的成人禮與社區認同。

    過去縣警局與教育處曾多次發函宮廟，呼籲避免邀請在校生參與，主因是陣頭活動中偶爾發生的脫序衝突，往往讓學校在後續輔導與管教上疲於奔命。校方在「尊重民俗權益」與「維持教育秩序」之間，長期處於如履薄冰的狀態。

