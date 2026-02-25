為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    大學學測 武陵高中8人4科滿級分

    2026/02/25 17:16 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市立武陵高中。（資料照）

    桃園市立武陵高中。（資料照）

    大學學測成績今（25）日公告，桃園市立武陵高中4科滿級分（60級分）共8人，國文、英文、數學A、數學B、社會、自然各科成績達頂標的應考學生比例，分別有55%、60%、43%、62%、58%、57%，表現依舊亮眼。

    校方表示，拿到4科滿級分的8人，其中，國、英、數A、自4科組合滿級分有1人，國、英、數B、社4科組合滿級分有5人，國、英、數A、社4科組合滿級分有2人。

    校方表示，為協助學生通過大學第2階段申請的考驗，將為高三學生辦理相關輔導活動，諸如「個人申請的優勢評估講座」帶領學生多面向評估學測成績和申請校系之間的關係，「各學群第二階段考試講座」剖析各學群的準備方向，同時也請校內教師於中午時間協助學生進行口面試的練習與指導，以及行之有年的「專家模擬面試」活動，邀請相關科系領域專家學者蒞校指導學生表達能力、強化學生臨場反應，並將相同目標科系的同學成立「互助社群」，共同研討該系第二階段考試的應考策略。

    此外，也會提供代代相傳的學長姊「書審資料」及「面試考古題」相助，包括紙本資料及雲端檔案，讓每一位準備進行個人申請的高三學生，不需要孤軍奮戰，而能藉由學校的支持以及同儕之間相互砥礪，彼此打氣，激發個人潛能，在第2階段考試中展現最佳的狀態。

    武陵高中校長林煥周表示，學測成績公布後，除了提醒同學留意大學科系對應要求的改變外，學校一向重視學生的多元表現，每一個學生在不同的領域有好的表現都值得鼓勵，只要學生的學測成績足以幫助他申請到自己心儀的校系，每一位能考進自己心中理想科系的孩子都是武陵的驕傲。

