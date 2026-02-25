台南北門王爺藝饗節集章抽獎亮相 最大獎「黃金1兩」價值逾20萬

1台兩黃金的「王爺金賞獎」。（記者楊金城攝）

跟著王爺去旅行！台南「北門王爺藝饗節」推出集章抽獎活動，最大獎是1台兩黃金的「王爺金賞獎」，貨真價實的大金牌今天（25日）亮相，隨著金價上漲，1台兩大金牌的身價已破20萬元。

雲嘉南濱海國家風景區管理處在台南北門區6家王爺廟推出「北門王爺藝饗節」，結合宗教文化、各式活動來振興濱海觀光，3月7日將由北門永隆宮的「掌中傳藝．戲偶傳情」接棒舉辦，因臨近嘉義縣太保台灣燈會，歡迎燈會人潮，一起來北門看戲、抽好禮。

雲嘉南管理處處長徐振能指出，北門永隆宮「掌中傳藝．戲偶傳情」邀請榮獲Taiwan Top傑出團隊的義興閣掌中劇團帶來年度震撼大戲《萬教風波仇》，有搖滾樂團現場演奏加上經典金光戲武打，還有「拍照抽福籤」與「藝饗券」活動。

遊客當天至北門永隆宮現場與活動背板拍照，並將照片上傳至雲嘉南管理處臉書專頁留言區即可獲得「永隆宮藝饗券50元」1張，可在周邊攤商及店家使用，也可將與現場活動合照上傳至個人或Ig貼文標示北門王爺藝饗節，就可至服務台出示獲得抽籤，獎品有限量帆布袋、平安鹽袋和其他精美小禮。

北門王爺藝饗節並舉辦「祈福集章抽黃金」活動，遊客走訪台南北門南鯤鯓代天府、井仔腳興安宮、泰安宮、蚵寮保安宮、永隆宮、三寮灣東隆宮等6家宮廟完成集章任務，至北門遊客中心認證投入摸彩箱就可參加抽獎，集章活動將持續至3月10日。王爺藝饗節最終場在3月28日東隆宮。

祈福集章最大獎是「王爺金賞獎：黃金1台兩」，雲嘉南管理處早已購入打造好的1面大金牌，身價至今漲破20萬元，還有iPhone17（1名）、Switch2（3名）、住宿券（10名）、超商商品卡1000元（7名）、王爺好禮（10名）等獎品。

台南「北門王爺藝饗節」推出集章抽獎活動，集章卡上有6家王爺廟。（記者楊金城攝）

台南「北門王爺藝饗節」集章抽獎活動，最大獎是1台兩黃金的「王爺金賞獎」，貨真價實的大金牌。（記者楊金城攝）

王爺藝饗節的抽獎獎項。（雲嘉南管理處提供）

