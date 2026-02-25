一夕消失！ 埤頭台19線逾20棵20年小葉欖仁遭整排砍伐

彰化縣埤頭鄉中央公路（台19線）上，有超過20棵樹齡約20年的小葉欖仁樹，遭大規模砍除，引起地方議論。（記者陳冠備攝）

彰化縣埤頭鄉中央公路（台19線）平原路至和平路路段，原本種有一整排樹齡約20年的小葉欖仁，近日卻傳出遭大規模砍伐，超過20棵大樹一夕之間消失，引發地方議論。不少民眾表示，這些路樹多年來為用路人遮蔭降溫，綠意盎然，並未影響交通或妨礙視線，如今突然遭到砍除，讓人相當錯愕。

彰化工務段表示，該路段人行道老舊，工務段預計今年度辦理人行道改善工程，經評估該處小葉欖仁不適合移植，故予以移除。

記者實地走訪發現，被砍除的路樹大多生長良好，並非病株或枯木，截斷的樹幹仍滲出樹汁，彷彿大樹在掉淚，畫面令人心疼。民眾則質疑，若非安全或工程必要，為何未事先公告或說明？

記者進一步發現，中央公路兩側規劃複雜，設有人行道、路樹與電線桿，其中往南側的人行道僅鋪設一半，其餘空間種植約2、30棵小葉欖仁，行人時常須繞行至車道，確實存在安全疑慮。

對此，彰化工務段段長廖志彬強調，砍樹並非草率決定。他表示，近年屢接獲民眾反映，小葉欖仁浮根破壞鋪面嚴重，加上種子頻繁掉落，影響行人通行安全。經邀請林試所專家評估後，認為這些大樹緊鄰路面與側溝，移植存活率不高，才決定移除。廖志彬說，目前改善工程已發包，將儘速完工，以提供民眾更安全友善的行走空間。

被砍除的路樹大多生長良好，截斷的樹幹仍不斷滲出樹汁，彷彿大樹在掉淚，畫面令人心疼。（記者陳冠備攝）

中央公路兩側規劃複雜，設有人行道、路樹與電線桿。（記者陳冠備攝）

中央公路兩側南側的人行道僅鋪設一半，其餘空間種植小葉欖仁樹，行人行經時常須繞行至車道，確實存在安全疑慮。（圖為2025年3月攝，擷取googlemap）

彰化工務段表示，經專家評估，小葉欖仁樹移植存活率低，所以決定移除，並連根拔起，已改善新建工程。（記者陳冠備攝）

