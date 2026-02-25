為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    交通指揮呢？台北橋塞爆機車族卡5紅燈 網友怒批雙北無作為

    2026/02/25 17:07 記者黃子暘／新北報導
    針對網友反映台北橋塞爆狀況，新北市交通局交通管制工程科表示，今早交控資訊顯示約7點18分出現平常下雨天多有的車多、塞車狀況。（翻攝自Threads網友影片）

    針對網友反映台北橋塞爆狀況，新北市交通局交通管制工程科表示，今早交控資訊顯示約7點18分出現平常下雨天多有的車多、塞車狀況。（翻攝自Threads網友影片）

    連接台北市大同區與新北市三重區的台北橋是通勤要道，今（25）日上午陰雨，尖峰時段嚴重塞車，有通勤民眾卡了3個紅燈，忍不住拍下高密度「機車瀑布」分享上網，隨即引發關注。網友紛紛留言分享表示，看到救護車跟警察卡在橋上，自己上班也差點遲到、「我今天也是4個綠燈都無法左轉上橋」、「直接跟公司請假1小時」、「我等2個才上橋」、「我等了5個紅燈」。

    有網友質疑，交通近乎癱瘓，雙北交警為何沒有協助指揮？快車道空蕩蕩，「警察局就在旁邊，然後沒有員警緊急開放汽車道通行」、「路口的警察局根本裝飾」。

    新北市交通局交通管制工程科表示，今早交控資訊監控約7點18分出現平常下雨天多有的車多、塞車狀況，交通出現狀況，多為分局掌握現場狀況後回報行控中心，交通局方能進一步動態調整周邊號誌或發布路況訊息（CNS），狀況多為警方自行排除、無回報，無相關回報時，交通局使用CCTV監控周邊，受限於CCTV密度，仍多仰賴警方在場掌握並回報，今早並未獲三重警分局回報。

    另外，網傳塞車原因為有人「鬧自殺」、上面有車禍，三重警分局回應，經查證，今日該時段並無發生重大交通事故及網傳突發狀況，現場塞車情形主因尖峰時段車流量大，導致局部交通緩慢；然而，三重警分局並未針對記者詢問為何無派員至現場交通指揮一事提供正式回應。

    然而諷刺的是，比對塞到爆的機車道，隔壁汽車道則是暢通無阻，車種分流下的怪誕狀態再度引發網友不滿，批評「看看旁邊汽車道超順，二輪機車賤民慢慢塞」、「汽車道那麼空，請個5、6位警察指揮機車走汽車道，而不是待在局裡談笑風生，更好笑的是派出所就在旁邊」、「這已經不知吵多久的議題了，上下班時間放汽車道通行就解決的事情，就是沒有人要做」、「票投國民黨，開心，慢慢塞」。

    網友紛紛留言分享表示，看到救護車跟警察卡在橋上，自己上班也差點遲到、「我今天也是4個綠燈都無法左轉上橋」、「直接跟公司請假1小時」、「我等2個才上橋」、「我等了5個紅燈」。（翻攝自Threads網友影片）

    網友紛紛留言分享表示，看到救護車跟警察卡在橋上，自己上班也差點遲到、「我今天也是4個綠燈都無法左轉上橋」、「直接跟公司請假1小時」、「我等2個才上橋」、「我等了5個紅燈」。（翻攝自Threads網友影片）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播