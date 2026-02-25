為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    日月潭船舶突擊檢查 測速槍抓飆速掀浪

    2026/02/25 16:53 記者劉濱銓／南投報導
    日月潭在228連假前進行船舶突擊檢查，甚至出動測速槍取締，防止遊艇飆速掀浪引發安全疑慮。（日管處提供）

    日月潭迎接228連假，今在潭區碼頭進行船舶水域遊憩突擊檢查，甚至出動測速槍，嚴防有遊艇飆速掀起水浪，影響其他船隻或SUP（立式划槳）遊客安全，經登船稽查9艘遊艇，未發現有違規情況，未來每月都會聯合稽查，以維護遊湖安全。

    日月潭風景區管理處表示，今會同航港局中部航務中心、南投縣政府觀光處、衛生局、環保局，以及台電公司等單位，前往水社碼頭針對船舶營運安全、排煙狀況、船舶駕駛菸害防治等進行稽查，並隨機登船抽查9艘遊艇，經查船隻人員配置、救生設備均合格。

    另針對遊艇行駛速度，也出動測速槍取締，依規航行速度不得超過10節（約每小時18公里），避免超速引發安全疑慮，也能防止水浪危及水域遊憩遊客安全，經測速稽查未有違規發生。

    日管處表示，潭區每月針對船舶與水域遊憩都會進行稽查，考量228連假將至，環潭將出現旅遊人潮，為此提前突擊檢查，以保障遊客安全。

    日月潭在228連假前進行船舶突擊檢查，隨機登船稽查船舶設備、營運安全、排煙狀況等。（日管處提供）

