成大AI論壇開講 校長沈孟儒：不能只用AI、要與AI共同成長

成大校長沈孟儒出席開場致詞，以個人使用AI的親身經歷為引，與現場與會者分享對人工智慧的深刻觀察。（圖由成大提供）

國立成功大學今（25）日於旺宏館舉辦「人工智慧在高教的角色及應用論壇─教學篇」，為今年AI論壇系列揭開序幕。論壇以「AI領航．教學共榮」為核心，從「Learning about AI、Using AI、Learning with AI」3大主軸出發，邀集師生與專家學者對話，聚焦人工智慧浪潮下的大學責任與因應策略。

成大校長沈孟儒開場致詞時，以自身運用AI於行政與研究的經驗為例指出，AI已深刻改變工作流程與思考模式，是無法迴避的趨勢。面對快速發展的科技，教育界既要敞開胸懷擁抱創新，也須審慎看待其衝擊與風險。他強調「不能只使用AI，更要理解AI、檢視AI，並與AI共同成長。」點出論壇精神不在單向導入工具，而是建立持續對話與反思的學習文化。

請繼續往下閱讀...

3大主軸層層遞進。「Learning about AI」著重理解技術原理、發展脈絡與倫理議題；「Using AI」強調在學術研究中善用工具、兼顧效率與品質；「Learning with AI」則探討將AI融入課程設計，培養學生與AI協作與判斷能力，成為主動學習者。

成大AI論壇自2023年辦理以來，議題已由基礎應用走向跨域整合。今年由教務處、敏求智慧運算學院、研發處與產學創新總中心聯合規劃，後續5月聚焦「人工智慧製造」，10月以「產學協作與新創加值」為系列壓軸，陸續推出跨域實踐、智慧製造與產學協作等場次，持續擘劃AI高教新藍圖。

成大今日於旺宏館舉辦「人工智慧在高教的角色及應用論壇─教學篇」，針對AI發展趨勢、教學應用及潛在風險展開深入對話。（圖由成大提供）

面對AI的急速發展，成大系列論壇持續引領師生站穩專業立場，讓科技成為推動教育進步與社會發展的正向力量。（圖由成大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法