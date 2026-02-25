深坑茶山古道「林家草厝」3/14沉浸式展演 長笛音樂會伴茶香

新北市觀旅局邀請民眾走進深坑茶山古道，五感體驗茶山魅力。（圖由新北市觀旅局提供）

新北市觀光旅遊局將於3月14日在深坑茶山古道「林家草厝」舉辦「微笑近山走3徑」山林展演主題活動，今天起開放線上報名，結合茶文化與音樂展演及山林健走，觀旅局長楊宗珉邀民眾走入山林、回望茶路，透過5感沉浸式體驗，感受放慢步調、沉澱身心的近山生活，探索深坑四寶之一「茶」文化魅力。

觀旅局說明，今年微笑山線首場活動選址於深坑茶山古道，目的在引領民眾欣賞早期以茶為生活核心的聚落風景，在傳統聚落風貌的林家草厝，呈現人與山林長期共構的生活場景，並以真實的歷史空間作為體驗場域，讓參與者在山林環抱之中，感受茶山文化所蘊含的生活智慧與時代痕跡。

活動規劃「茶道藝術」與「長笛樂聲的對話」，讓民眾5感沉浸式體驗茶山魅力，「茶道藝術」選用茶山茶葉，由茶道老師引領民眾認識茶山古道與製茶文化的關聯，透過泡茶、品茶的過程，體會慢飲、靜心的生活哲學；「長笛樂聲的對話」則於林家草厝前進行演奏，讓悠揚樂聲與山林景緻、微風與茶香相互交融，使山林不只是背景，而是與人共鳴的沉浸式體驗。

楊宗珉表示，新北市擁有豐富的近山資源與多元聚落文化，透過規劃貼近生活的山林體驗活動，引導民眾以輕鬆、低碳的方式親近家山，本次活動以深坑茶山古道為文化主軸，串聯在地歷史脈絡與自然環境，讓民眾不只是走進山林，更能認識茶路所承載的生活記憶與產業故事。

新北市觀旅局3月14日在深坑茶山古道「林家草厝」舉辦「微笑近山走3徑」山林展演主題活動。（圖由新北市觀旅局提供）

