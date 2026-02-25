新竹過好年元宵晚會2/27登場 可領RODY小提燈

新竹市2026新竹過好年元宵晚會2/27登場，現場可領RODY小提燈。（記者洪美秀攝）

新竹市2026新竹過好年－RODY跳跳迎新年系列活動最高潮的元宵晚會本週五（27日）晚上在新竹火車站前廣場登場，除可領取RODY小提燈，還有多組人氣歌手演出，邀市民來舊城區賞燈慶元宵。

市府表示，今年馬年燈會以RODY跳跳馬為主角，主燈與8組特色燈組分布在護城河親水公園、東門城及新竹公園，結合歷史地景與燈光藝術，打造兼具童趣與力量感的節慶景觀。春節期間已吸引近20萬人次來賞燈，新竹過好年系列活動接力登場的元宵晚會，27日傍晚5點起在新竹火車站前廣場舉行，表演歌手有U:NUS、徐暐翔、柏霖PoLin、KAXA以及Angie安吉等多組藝人，結合燈光與舞台效果，邀市民闔家來逛接聽歌，感受青春活力與節慶氛圍。

而元宵晚會當天也有手作體驗活動，有手作植栽、RODY熱壓縮片吊飾及RODY手作版畫等內容，親子可共同參與創作，感受節慶手作樂趣。此外，2月27日到3月1日在護城河親水公園舉辦元宵市集，也有超過50家特色攤位，有美食、文創商品與互動體驗；活動期間也會在晶品城廣場發放限量RODY小提燈，邀請大小朋友提著專屬小提燈漫步燈區，為元宵夜晚增添溫馨亮點。

市府城銷處補充，2026新竹過好年－RODY跳跳迎新年燈會展期到3月8日，邀市民把握展期時光，白天走訪城市景點、夜晚欣賞燈光藝術，本週元宵週末還可參與音樂晚會與市集活動。

新竹市2026新竹過好年元宵晚會2/27登場，現場可領RODY小提燈。（圖由市府提供）

