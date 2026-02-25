為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市推「育兒減少工時計畫」 高雄市獨立總工會：明顯為了選舉

    2026/02/25 16:23 記者洪定宏／高雄報導
    台北市預計今年3月1日開始推動「育兒減少工時計畫」，對於家中育有12歲以下兒童的家長，只要企業在不減薪情況下，讓家長每天可減少1小時工時，減少的工資市府提供8成補助。示意圖。（資料照）

    台北市預計今年3月1日開始推動「育兒減少工時計畫」，對於家中育有12歲以下兒童的家長，只要企業在不減薪情況下，讓家長每天可減少1小時工時，減少的工資市府提供8成補助。示意圖。（資料照）

    台北市預計今年3月1日開始推動「育兒減少工時計畫」，對於家中育有12歲以下兒童的家長，只要企業在不減薪情況下，讓家長每天可減少1小時工時，減少的工資市府提供8成補助。

    對此，高雄市獨立總工會理事長王慶宏直言「明顯為了選舉」，但就像學生免費營養午餐政策，其他縣市長為了選票，不得不跟進。

    王慶宏認為，「育兒減少工時計畫」不是不能做，而是應該由勞動部通盤考量，研擬一體適用的政策；不過，國公營及大型企業或許能配合，例如中華電信早有團體協約，但中小企業勞工數少，甚至傳統產業面臨碳稅及關稅等壓力，營運已經雪上加霜，恐怕難以落實。

    王慶宏分析，12歲以下兒童的照顧時段，目前的安親班及保母等托育尚能銜接，政府應該在現有基礎增加補助，並強化落實，否則勞工反而「看得到、吃不到」，恐將衍生亂象。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播