北市推「育兒減少工時計畫」 高雄市獨立總工會：明顯為了選舉

台北市預計今年3月1日開始推動「育兒減少工時計畫」，對於家中育有12歲以下兒童的家長，只要企業在不減薪情況下，讓家長每天可減少1小時工時，減少的工資市府提供8成補助。

對此，高雄市獨立總工會理事長王慶宏直言「明顯為了選舉」，但就像學生免費營養午餐政策，其他縣市長為了選票，不得不跟進。

王慶宏認為，「育兒減少工時計畫」不是不能做，而是應該由勞動部通盤考量，研擬一體適用的政策；不過，國公營及大型企業或許能配合，例如中華電信早有團體協約，但中小企業勞工數少，甚至傳統產業面臨碳稅及關稅等壓力，營運已經雪上加霜，恐怕難以落實。

王慶宏分析，12歲以下兒童的照顧時段，目前的安親班及保母等托育尚能銜接，政府應該在現有基礎增加補助，並強化落實，否則勞工反而「看得到、吃不到」，恐將衍生亂象。

