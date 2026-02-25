全台10大絕美櫻花勝地 台中有4處

武陵農場櫻花穩坐全台賞櫻勝地第一名。（圖由武陵農場提供）

網路溫度計2025年曾盤點「全台10大絕美櫻花勝地」，台中市福壽山千櫻園排名第5，不料，今年福壽山農場掉到第6名，令部分粉絲訝異，福壽山農場臉書粉專小編則回應「偶們很低調」；但仍有網友力挺表示，福壽山農場千櫻園仍是他們心目中的第一名。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》分析出全台十分櫻花勝地，今年武陵農場仍穩坐第1名，第2名是阿里山、第3名九族文化村、第4名陽明山、第5名后里泰安派出所、第6名福壽山農場、第7名淡水天元宮、第8名斯司庫斯、第9名拉拉山、第10名新社櫻花鳥森林。

台中市共有有4處賞櫻景點入選前10名，除武陵農場穩坐第1名，其餘皆有所升降，其中，福壽山農場從第5掉到第6名，福壽山農場臉書小編在臉書表示，今天有粉絲驚問，福壽山農場在賞櫻勝地調查中怎麼可能掉出前5名，小編則回應「偶們低調，再低調」。據了解，主要與歷任場長管理風格及作風有關。

不過，有網友相挺表示，他已連續多年去賞櫻花，愈來愈漂亮，明天要再到福壽山農場千櫻園賞櫻；另有網友說，掉出前5名也不錯，這樣才不會塞車；還有網友說，這項調查不影響他的賞花意願，福壽山農場櫻花一直是他心目中第一名，他每年都會去看。

