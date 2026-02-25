蔣萬安拍板育兒家長減工時補助 議員曾獻瑩籲給有薪照顧假更彈性

台北市議員曾獻瑩。（曾獻瑩提供）

台北市長蔣萬安本週市政會議拍板，今年3月1日起，台北市推動育兒減少工時計劃，對於家中育有12歲以下家長，只要企業在不減薪情況下，讓家長每天可減少一小時工時，減少的工資市府提供八成補助。台北市議員曾獻瑩表示，這是很好政策，更呼籲市府可以轉換成兩天的家庭照顧假，讓父母更彈性運用。

台北市勞動局表示，凡是登記設立在台北市的事業單位，只要提供戶籍設籍於台北市、有12歲以下子女並確有親自接送需求的家長，子女送托於合格立案托育機構、居家托育（保母）或就讀國小，並實施每日減少工時措施，且薪資不減，即可向勞動局提出補助申請，申請期間為3月1日至6月30日止。

凡參與計畫的事業單位，只要提供家中有12歲以下子女、且確實有育兒需求的員工，每日彈性減少一小時工時，讓家長得以安排職涯與育兒步調、接送孩子上下課，政府將補助減少工時所對應薪資的8成，每家事業單位最高補助10萬元。

曾獻瑩表示，這是相當好的政策，可以有效支持在職父母，建議市府可以更進一步，將其轉化成一個月有兩天的有薪家庭照顧假，讓父母能夠更加彈性做運用。

他說，換算下來工時與每天減少一小時工時差不多，等於父母每月多兩天的照顧假，一年就有24天可以多出來照顧家庭，對於家庭經營上更能有彈性運用。

