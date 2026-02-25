虎尾高中學測強棒出擊 打棒球紓壓考出好成績

虎尾高中學生學測表現亮眼。（虎尾高中提供）

115學年度大學學力測驗成績公布，虎尾高中表現亮眼，4科60級分有2人，其中蔡念哲5科75級分，校方指出，這群學生平常熱愛打棒球，課業壓力大或模擬考不理想心情煩躁時，都會相約去揮棒、傳接球，紓壓後再回去讀書，都有考出水準。

4科60級分為蔡念哲、吳秉承，蔡念哲說，平時複習功課按步就班，把課本熟讀後再增加課外練習，有不懂會請教老師或同學，遇到瓶頸或壓力時，會與家人、好朋友分享心情，重新整理思緒再出發。

吳秉承分享說，考前他以大量刷題來複習，透過反覆練習強化觀念與解題速度，也強化自信，學測成績比預期好，很開心。

2人也說，越接近學測日期心情會慌亂，心態是關鍵，不能因模擬考成績而否定自己，要懂得調整心情、穩定情緒，所以同學間會相約打棒球，透過運動紓解情緒，重新出發迎接挑戰。

學校指出，這次有3名非資優班學生表現十分亮眼，考出58級分，王宥涵上課最愛坐第一排專心聽課；顏宇彤、楊睿昕則說，絕不能因模擬考成績不佳自信心崩潰，要會調整心情，按步就班準備。

