    首頁 > 生活

    澎湖尖山顯濟殿「東山再起金磚龜」開光啟靈 各界為縣長陳光復祈福

    2026/02/25 16:07 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣副縣長林皆興（左）與國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全，共同為金磚龜點睛。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣副縣長林皆興（左）與國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全，共同為金磚龜點睛。（記者劉禹慶攝）

    「西乞龜」澎湖元宵熱潮正式揭開序幕！今（25）日澎湖尖山顯濟殿舉行「東山再起金磚龜－開光啟靈」植福祈安科儀，副縣長林皆興代表縣府出席儀式，為新的一年寫下祝福語，並與各界貴賓一同祈願地方平安順遂、百業興隆，也為摔倒重傷的澎湖縣長陳光復祈福。

    林皆興表示，適逢元宵祈福時刻，感謝社會各界對縣長陳光復的關心與支持，相信在眾人的集氣祈福下，縣長定能早日康復、重返工作崗位，繼續為澎湖民眾打拚、為縣政發展努力。隨後登台的國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全、湖西鄉長陳振中、馬公市長黃健忠等人，也紛紛為陳光復縣長祈福。

    此次開光的「金磚龜」是由千塊金磚造型堆疊而成，金磚內裝平安米，「以金象富、以龜象壽」，寓意財庫充盈、基業長固，為新春注入滿滿祝福與希望。

    尖山顯濟殿主祀東晉宰相謝安，百年廟宇在顯濟靈王庇佑下，長年守護地方平安、護持百業興盛，是地方的重要信仰中心。「尖山顯濟殿元宵乞龜搏金磚文化季」將於2月27日至3月3日登場，每晚6點半在廟埕舉辦活動，邀請民眾前來品嚐美食、擲筊祈福，迎接嶄新的一年。

    貴賓們在金磚上寫下祝福，為東山再起金磚龜啟靈。（記者劉禹慶攝）

    貴賓們在金磚上寫下祝福，為東山再起金磚龜啟靈。（記者劉禹慶攝）

    熱門推播