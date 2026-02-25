竹市家長急！學童「生生喝鮮乳」超商兌換還未實施 要再等等

新竹市家長好急！新竹市學童「生生喝鮮乳」每週超商兌換1瓶政策還未實施，市議員劉康彥表示，家長對此政策很期待，籲市府不要讓家長等太久。（資料照）

本週是各級學校第二學期開學週，新竹市議員劉康彥說，已接連接到爸媽詢問竹市的生生喝鮮乳超商兌換政策開始了嗎？用新竹通APP可以領嗎？不少縣市都已可在超商兌換鮮奶，竹市到底何時才能兌換，才能讓孩子喝到新鮮牛奶？市府教育處回應，有規劃提供設籍竹市或就讀轄內學校的2到12歲學齡幼童，每週可到合作超商兌換1瓶乳品或豆漿，但目前還在籌備規劃中，請家長再等等。

劉康彥說，鮮奶可補充學齡兒童成長所需營養，促進骨骼發展與營養均衡，但據他了解，竹市目前尚未實施。但他去年11月就請市府要趕緊規劃好上路，且市府去年11月的新聞稿就提到未來「生生喝鮮乳」會每週發放1次，並以超商作為主要兌換通路，研擬以新竹通APP載具或卡片兌換。近期有家長提到帶著孩子到學校附近超商想要兌換，但竹市根本還未實施，讓家長很失望。

劉康彥說，現在已是2月底，準備進入3月，提醒市府加快腳步，讓竹市的學齡兒童都能享用新鮮乳品或豆漿製品，且家長對這項政策多有期待，不應再讓孩子空等，學齡童的營養與健康也不能等。

市府教育處表示，已規劃提供設籍竹市或就讀轄內學校的2到12歲學齡幼童，每週可至合作超商兌換1瓶乳品或豆漿，協助補充成長期所需營養，促進骨骼發展與營養均衡。目前已在籌備階段，若完成籌備階段，會儘速對外公布具體執行方式。

新竹市家長好急！新竹市學童「生生喝鮮乳」每週超商兌換1瓶政策還未實施，市議員劉康彥表示，已接到很多家長詢問，家長對此政策很期待，籲市府不要讓家長等太久。（取自劉康彥臉書）

