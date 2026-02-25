為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中市38家廚餘養豬場 目前5家申請轉型

    2026/02/25 15:59 記者歐素美／台中報導
    2027年起，全國將全面禁止廚養豬。（台中市政府提供）

    2027年起，全國將全面禁止廚養豬。（台中市政府提供）

    台中梧棲區洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，檢方今天依偽造文書、詐欺罪起訴豬場負責人陳姓父子2人，因明年起中央全面禁止廚餘養豬，台中市農業局表示，台中市38家廚餘養豬場，除梧棲洽興畜牧場已停養，目前已有5家養豬場在第1階段申請轉型，32家養豬場申請AIOT（廚餘蒸 煮溫度及影像監視系統）再利用廚餘餵養豬隻。

    檢方指出，洽興畜牧場負責人陳姓父子為降低成本、便宜行事，罔顧廚餘蒸煮是防堵疫情重要防線，反覆「上傳舊照」規避稽查，豬瘟爆發隱匿死豬數量、將死豬交非法業者處理，還將30頭疑染疫、未逾停藥期的豬送屠宰場拍賣，依偽造文書、詐欺起訴2人。

    洽興畜牧場案件也使得農業部於去年10月23日公告廚餘禁止餵豬，今年起逐步推動禁用廚餘餵豬政策，轉型期間繼續使用廚餘的養豬業者，應完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、確保運輸車輛裝設GPS，並經中央地方跨部會聯合檢查合格，方得使用環境部所公布的正面表列廚餘，明年起則全國全面禁止廚餘養豬。

    農業局表示，台中市目前共有38家廚餘養豬場，除已停養的洽興畜牧場，目前已有5家養豬場申請第1階段轉型，申請書件資料皆已審查完畢，餘32家養豬場則申請AIOT再利用廚餘餵養豬隻，並由環保、農業兩局配合環境部及農業部現場查核，若未來未配合轉型就需退場。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播