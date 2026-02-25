台中市38家廚餘養豬場 目前5家申請轉型

2027年起，全國將全面禁止廚養豬。（台中市政府提供）

台中梧棲區洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，檢方今天依偽造文書、詐欺罪起訴豬場負責人陳姓父子2人，因明年起中央全面禁止廚餘養豬，台中市農業局表示，台中市38家廚餘養豬場，除梧棲洽興畜牧場已停養，目前已有5家養豬場在第1階段申請轉型，32家養豬場申請AIOT（廚餘蒸 煮溫度及影像監視系統）再利用廚餘餵養豬隻。

檢方指出，洽興畜牧場負責人陳姓父子為降低成本、便宜行事，罔顧廚餘蒸煮是防堵疫情重要防線，反覆「上傳舊照」規避稽查，豬瘟爆發隱匿死豬數量、將死豬交非法業者處理，還將30頭疑染疫、未逾停藥期的豬送屠宰場拍賣，依偽造文書、詐欺起訴2人。

洽興畜牧場案件也使得農業部於去年10月23日公告廚餘禁止餵豬，今年起逐步推動禁用廚餘餵豬政策，轉型期間繼續使用廚餘的養豬業者，應完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、確保運輸車輛裝設GPS，並經中央地方跨部會聯合檢查合格，方得使用環境部所公布的正面表列廚餘，明年起則全國全面禁止廚餘養豬。

農業局表示，台中市目前共有38家廚餘養豬場，除已停養的洽興畜牧場，目前已有5家養豬場申請第1階段轉型，申請書件資料皆已審查完畢，餘32家養豬場則申請AIOT再利用廚餘餵養豬隻，並由環保、農業兩局配合環境部及農業部現場查核，若未來未配合轉型就需退場。

