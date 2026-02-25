竹市3市立高中大學學測成績亮眼 建功高中最高級57級分

新竹市3市立高中大學學測成績亮眼，其中成德高中也頒給表現優異學生勤學獎。（學校提供）

115學年度大學學科能力測驗成績今天公布，新竹市3所市立高中表現亮眼，其中建功高中最高級分57級分，50級以上達71人次，單科滿級分37人次。成德高中單科達頂標共78人次（國文26人、英文19人、數學A 6人、數學B 12人、社會13人及自然2人）。香山高中僅4個普通班，應試學生中有35人任4科達40級分以上。

市立建功高中表示，學校各科達頂標學生比例近3成，其中社會科達30%，數B頂標達29%、國文、英文頂標達28%、自然頂標26%，從整體成績來看，建功高中各科頂標比例與全國水準相當，其中英文科與社會科頂標表現高於全國頂標，具穩定及競爭力。

請繼續往下閱讀...

市立成德高中表示，學校單科達頂標共78人次（國文26人、英文19人、數學A 6人、數學B 12人、社會13人及自然2人）。其中學生甘凱雯及施正祥在英文科拿到滿級分，施妤璇及彭琪達同學也在社會科獲滿級分。學生危宇澤在普通班就讀，熱愛體育、屢獲佳績，且獲總統教育獎，已透過特殊選才取得清華大學與陽明交通大學入學資格。

市立香山高中普通科僅4個班級，應考生中有35人任4科達40級分以上，國文科達頂、前標共32人，英文科達頂、前標共31人，數A達頂、前標20人，數學B達頂、前標21人、社會達頂、前標32人。其中，劉豫瑄在國文科獲滿級分且各科均達頂標，還有同學已申請到國外大學。

新竹市3市立高中大學學測成績亮眼，其中建功高中最高級57級分，學生整體表現不凡。（記者洪美秀攝）

新竹市3市立高中大學學測成績亮眼，其中建功高中最高級57級分，學生整體表現不凡。（記者洪美秀攝）

新竹市3市立高中大學學測成績亮眼，其中香山高中僅4個普通班，但學生表現不凡。（學校提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法