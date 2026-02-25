阿里山花季3/10登場 例假日上午6~11時交通管制

阿里山花季將在3/10到4/10開始。（圖由農業部林業署提供）

阿里山花季將在3月10日開始到4月10日，交通部公路局今天宣布，花季期間的例假日及連續假期的上午6時至11時，有交通管制，管制日共計10日。

配合假日管制，公路局提醒並鼓勵遊客可以多利用公共運輸前往阿里山賞花，可搭乘的客運路線包含【7329高鐵嘉義站─阿里山】、【7322臺鐵嘉義站─阿里山】、【1835臺北轉運站─阿里山】、及【6739日月潭─阿里山】等4條路線。

請繼續往下閱讀...

公路局說明，搭乘公共運輸的遊客可憑車票享入園門票150元優惠價，原價為200元。另搭乘高鐵並搭配台灣好行嘉義高鐵站至阿里山線，可享高鐵車票85折的高鐵聯票優惠。

另外，搭乘遊覽車團體旅遊的遊客，例假日及連續假期上午6時至11時請於台18線29k（五虎寮橋下游約300公尺處）先購買門票，現場僅開放購票人員下車購票，提醒請先行統計完成團體遊客所需票種及備妥相關證明文件，以加速購票作業時間；乘客如有洗手或化妝的需求，請往前至阿里山國家風景區觸口遊客中心或其他休閒遊樂區使用。

自行開車前往賞花的遊客，例假日及連續假期上午6時至11時於台18線66k湖底處至88.2k阿里山國家森林遊樂區實施小型車管制，除持有相關證明文件如工作證或住宿證明、營業載客計程車或特殊情形如婚喪喜慶外，管制期間禁止小型車通行。

公路局說明，請遊客至台18線61k樂野服務區搭乘疏運轉乘專車上山，疏運轉乘專車的車票於明天（26日）零時起開放民眾預約購票，可於「森林好好玩」、「阿里山Easy Go」、「雄獅旅遊」、「KKday」、「Klook」、「Trip.com」、「易遊網」、「ibon」及全台便利商店，依搭車日期、時段及停車空間，選擇適合班次預約購票劃位，再按預約時間搭乘疏運轉乘專車至阿里山國家森林遊樂區。

阿里山花季例假日交通管制措施。（圖由公路局提供）

阿里山花季例假日交通管制措施。（圖由公路局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法