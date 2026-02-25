來亞大樓「不定時炸彈」多年危樓 南市拍板近期強拆

台南來亞大樓確定強制拆除，消除多年市區安全隱患。（記者洪瑞琴攝）

台南市區長年被形容為「不定時炸彈」的來亞大樓，終於確定將走入歷史。該大樓多年缺乏妥善管理，地下室積水屢遭查報為登革熱疫情列管點，外牆更曾發生大面積剝落、磁磚掉落意外，危及往來人車。市府歷經訴願與行政訴訟程序勝訴後，拍板近期強制拆除，強調公共安全不容再等。

南市工務局指出，該危樓於2025年1月30日地震時再度發生外牆掉落，砸中行經車輛造成嚴重毀損，也讓附近居民與用路人心生恐懼。市府會同專業公會鑑定，認定整棟建築確有安全疑慮，若遇強震恐有倒塌危險，建議全棟拆除。

工務局說明，地震後即邀集台南市建築師公會及台南市土木技師公會現場勘查，發現多處混凝土嚴重剝落、鋼筋鏽蝕，結構安全堪憂。後續依建築法第81條第1項規定，通知所有權人停止使用並限期自行拆除，逾期未改善，將依法強制拆除。

然而李姓等兩名所有權人不服處分提起訴願，經市府訴願審議委員會於去（2025）年6月12日駁回後，再提行政訴訟，行政法院今年1月13日判決原告之訴駁回，市府勝訴確定。

工務局強調，拆除工程已完成決標，現正辦理交通維持計畫審查，盼將施工對周邊商圈與住戶影響降至最低；待計畫核定後將召開施工說明會，再啟動拆除作業。市府重申，保障市民生命財產安全是首要任務，即便仍有不同聲音，仍將依法依程序推動，為市區拔除這多年隱患。

