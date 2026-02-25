為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新竹3所明星高中學測大放異彩 12人四科滿級分

    2026/02/25 15:21 記者洪美秀／新竹報導
    115學年大學學測成績今天出爐，新竹市竹科園區實驗中學今年有7人4科滿60級分，表現最搶眼。（記者洪美秀攝）

    115學年大學學測成績今天出爐，新竹市竹科園區實驗中學今年有7人4科滿60級分，表現最搶眼。（記者洪美秀攝）

    115學年大學學測成績今天公布，新竹市3間明星高中學生成績表現亮眼，共有12人4科滿級分，其中新竹科學園區實驗中學有7人4科滿級分，其中有2人更拿到5科滿級分，展現頂尖實力。新竹女中則有3人4科滿60級分，新竹高中有2人4科滿60級分。

    實驗中學表示，今年實中報考人數共192人，4科總級分60級分有7人，在不同科目組合的表現上，選考國文、英文、數A、自然學生中，有121人達頂標以上，占比高達67%；選考國文、英文、數B、社會的學生也有77人達頂標以上，占比79%，其中更有數理資優班及科學班共2名學生是5科滿級分75級分。

    新竹女中今年有610名學生應考，共有3名學生4科滿60級分，其中國英數A自達頂標50級分有180人，占比37.11%，4科國英數B社達頂標47級分共324人，占比58.80%，另多科達頂標比例穩定，單科滿級分人次達186人，學生表現亮眼。

    新竹高中今年學測共2名學生4科滿60級分。4科組合超過全國頂標（國英數A自51級分、國英數B社50級分）的人數合計346人。各科前標成績均超越全國頂標成績，英文、自然與數B均標也都達全國頂標。今年較難的數B頂標也超過全國頂標3個級分，數A及英文超過全國頂標2個級分，單科取得滿級分人次合計271人，整體表現優異。

    115學年大學學測成績今天出爐，新竹市國立新竹女中今年有3人4科滿60級分。（記者洪美秀攝）

    115學年大學學測成績今天出爐，新竹市國立新竹女中今年有3人4科滿60級分。（記者洪美秀攝）

    115學年大學學測成績今天出爐，新竹市國立新竹高中今年有2人4科滿60級分。（記者洪美秀攝）

    115學年大學學測成績今天出爐，新竹市國立新竹高中今年有2人4科滿60級分。（記者洪美秀攝）

