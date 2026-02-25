陽明交大附中改隸首屆畢業生考出滿級分 數理秀實力

115年學科能力測驗成績今天公布，國立陽明交通大學附中首屆畢業生整體表現亮眼。（陽明交大附中提供）

115年學科能力測驗成績今天公布，國立陽明交通大學附中迎來改隸後首屆畢業生的重要里程碑！校方表示，首屆畢業生在數理與自然領域展現穩健實力，更有學生勇奪學測4科滿級分的傲人成績，整體表現亮眼。

陽明交大附中表示，各科達頂標人數突破百人大關，國文115人、英文115人、數學A235人、數學B370人、自然115人，高分群比例顯著提升，整體成績優於往年，尤其在數學、自然等理工核心科目表現突出，顯示附中體制導入後的課程轉型、學習支持系統與資源整合策略，已逐步發揮實質成效。

其中，陳姓學生學測取得國文、英文、數學A、自然4科滿級分佳績，表現格外亮眼。師長肯定該生學習態度穩健，虛心求教，面對挑戰能持續精進，展現高度自律與專注力。在校期間，陳生積極參與專題研究與跨域學習課程，善於整合數理知識並靈活運用於問題解決之中，累積扎實的分析與實作能力。

受家庭背景影響，陳姓學生自高中階段即立定以電機領域為主要志向，期盼未來投入前瞻科技發展。陳生說，學校提供的研究導向課程與大學端資源，給他很大的助益；他感謝師長長期指導與支持，讓他得以在優質的學習環境中成長。

校長陳瑞榮指出，首屆附中畢業生的表現，是學校改隸後邁向新階段的重要起點。該校近年積極布局電機資訊與生醫領域特色發展，成立「電資實驗班」與「生醫實驗班」，結合專題研究課程、跨域學習設計及大學端資源導入，透過教授課程支援、實驗室參訪、專題指導及大師講座，讓學生提早接軌頂尖大學研究環境，培養解決問題能力與自主學習精神，強化理論與實務並重的學習深度。

陽明交通大學附中表示，首屆畢業生在數理與自然領域展現穩健實力，更有學生勇奪學測4科滿級分的傲人成績。（陽明交大附中提供）

陽明交大附中透過教授課程支援、實驗室參訪、專題指導及大師講座，讓學生提早接軌頂尖大學研究環境。（陽明交大附中提供）

