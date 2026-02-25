為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    陽明交大附中改隸首屆畢業生考出滿級分 數理秀實力

    2026/02/25 15:21 記者廖雪茹／新竹報導
    115年學科能力測驗成績今天公布，國立陽明交通大學附中首屆畢業生整體表現亮眼。（陽明交大附中提供）

    115年學科能力測驗成績今天公布，國立陽明交通大學附中首屆畢業生整體表現亮眼。（陽明交大附中提供）

    115年學科能力測驗成績今天公布，國立陽明交通大學附中迎來改隸後首屆畢業生的重要里程碑！校方表示，首屆畢業生在數理與自然領域展現穩健實力，更有學生勇奪學測4科滿級分的傲人成績，整體表現亮眼。

    陽明交大附中表示，各科達頂標人數突破百人大關，國文115人、英文115人、數學A235人、數學B370人、自然115人，高分群比例顯著提升，整體成績優於往年，尤其在數學、自然等理工核心科目表現突出，顯示附中體制導入後的課程轉型、學習支持系統與資源整合策略，已逐步發揮實質成效。

    其中，陳姓學生學測取得國文、英文、數學A、自然4科滿級分佳績，表現格外亮眼。師長肯定該生學習態度穩健，虛心求教，面對挑戰能持續精進，展現高度自律與專注力。在校期間，陳生積極參與專題研究與跨域學習課程，善於整合數理知識並靈活運用於問題解決之中，累積扎實的分析與實作能力。

    受家庭背景影響，陳姓學生自高中階段即立定以電機領域為主要志向，期盼未來投入前瞻科技發展。陳生說，學校提供的研究導向課程與大學端資源，給他很大的助益；他感謝師長長期指導與支持，讓他得以在優質的學習環境中成長。

    校長陳瑞榮指出，首屆附中畢業生的表現，是學校改隸後邁向新階段的重要起點。該校近年積極布局電機資訊與生醫領域特色發展，成立「電資實驗班」與「生醫實驗班」，結合專題研究課程、跨域學習設計及大學端資源導入，透過教授課程支援、實驗室參訪、專題指導及大師講座，讓學生提早接軌頂尖大學研究環境，培養解決問題能力與自主學習精神，強化理論與實務並重的學習深度。

    陽明交通大學附中表示，首屆畢業生在數理與自然領域展現穩健實力，更有學生勇奪學測4科滿級分的傲人成績。（陽明交大附中提供）

    陽明交通大學附中表示，首屆畢業生在數理與自然領域展現穩健實力，更有學生勇奪學測4科滿級分的傲人成績。（陽明交大附中提供）

    陽明交大附中透過教授課程支援、實驗室參訪、專題指導及大師講座，讓學生提早接軌頂尖大學研究環境。（陽明交大附中提供）

    陽明交大附中透過教授課程支援、實驗室參訪、專題指導及大師講座，讓學生提早接軌頂尖大學研究環境。（陽明交大附中提供）

    115年學科能力測驗成績今天公布，國立陽明交通大學附中首屆畢業生整體表現亮眼。（陽明交大附中提供）

    115年學科能力測驗成績今天公布，國立陽明交通大學附中首屆畢業生整體表現亮眼。（陽明交大附中提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播