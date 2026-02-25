台灣山茶不易育苗 林試所研究發現種子4度冷存3個月助發芽

台灣山茶的種子可以榨油，營養成分和苦茶油相近。（圖由林試所提供）

台灣山茶為台灣特有的植物，農業部林試所和茶改場合作讓台灣山茶成為新的飲料作物，林試所表示，因台灣山茶的種子發芽不易，加上不耐乾旱，因此台灣山茶的種子必須用水草保濕儲存在4度的環境，也一定要在2年內用掉，才能保證發芽率。

整株都是寶的台灣山茶為台灣特種植物，林試所所長曾彥學表示，台灣山茶主要分布在於我國中、南、東部海拔約600到1500公尺山區，最高可長到10公尺，是可以長到10公尺高的小喬木，嫩葉可以製茶外，還可以生產大量森林蜜粉，也是冬季昆蟲非常喜愛造訪採食蜜粉的野生樹種，主要的訪花昆蟲是本土的東方蜂，為提供生產稀有冬蜜的優良蜜源植物，台灣山茶的種子也能榨油等，台灣山茶成熟茶籽的含油率約有30%，茶籽油營養成分與苦茶油相近。

請繼續往下閱讀...

林試所近年也投入台灣山茶種子等特性研究，該所研究員楊正釧進一步說明，台灣山茶種子具深度休眠性，在適當溫度條件下播種半年後，仍有很多種子無法發芽，透過研究發現用4度溫度冷存3個月可有效解除其休眠性，大部分種子能在5週內發芽。

楊正釧進一步指出，台灣山茶的種子不耐乾旱，若乾燥到含水率15%時就會全部死亡，保存的最佳方法是將洗淨種子立即以水草保濕儲存在4度環境中，不過種子壽命大約只有2年，低溫濕藏的種子應在2年內用掉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法