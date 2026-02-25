為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    川普授勳「抓捕馬杜羅」帥氣飛官！ 胡采蘋群組暴動：為什麼不來抓我

    2026/02/25 16:22 即時新聞／綜合報導
    陸軍五級准尉斯洛佛。（法新社）

    陸軍五級准尉斯洛佛。（法新社）

    美國總統川普當地時間24日在發表國情咨文過程中，向一名針對委內瑞拉的突襲行動中，負責駕駛直升機的陸軍五級准尉斯洛佛（Eric Slover）授予榮譽勳章。對此，財經網紅胡采蘋（Emmy）打趣地說，「我把他的照片發到公司群組，結果大家都在尖叫：為什麼不來抓我！」

    胡采蘋今日於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文提及，川普為那天抓馬杜羅的直升機駕駛員授勳，這個飛行員開著CH-47「契努克」直升機進入委內瑞拉，這是一台可以載30多人的大直升機，突擊隊員主要是裝在這台直升機上，然而直升機遭到攻擊，這位飛行員腿部中彈了，他還是忍痛把突擊隊員開到目標地點放下，才完成了這次抓人的任務。

    胡采蘋直言，但是沒想到他本人竟然長這麼帥！應該可以直接原地出道了吧，當天任務的影片可以直接全美院線上映直出沒什麼問題，接著笑說「我把他的照片發到公司群組，結果大家都在尖叫：為什麼不來抓我！（目前逮捕清單已經很長，不再開放報名）」。

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「帥哥一枚」、「我一直看著他，超帥」、「榮譽勳章可不是容易得到的，有些可是陣亡後才獲頒發的」、「完全是電影劇情耶」，還有網友笑說「想被抓」、「這是劇照嗎？」

    相關新聞請見︰

    身中數槍仍浴血完成委內瑞拉突襲任務 美軍飛行員獲頒榮譽勳章

