拖吊蟑螂難管？拖車糾紛沒蒐證、業者拒協商 新北促訂定型化契約

近日接連傳出「拖吊蟑螂」惡意天價拖吊，汽車「10公里收10萬」、機車「2公里收5萬」，新北市議員顏蔚慈質疑，這已非單一消費糾紛，而是疑似有組織、有套路的詐騙行為，呼籲雙北市府不能再「裝睡」。示意圖，與新聞事件無關。（記者羅國嘉攝）

國內近日接連傳出有「拖吊蟑螂」惡意天價拖吊消費糾紛，引發社會關注。新北市消費者保護官辦公室主任王治宇表示，不少消費糾紛中的拖吊業者未提供公司名稱及地址，消費者僅握有手機號碼或LINE ID，無法有效申訴或提告，即便提出消費申訴，唯利是圖的不肖業者多半拒絕出席協商，難以達成和解；若中央能研議制定道路救援定型化契約並建立獎懲機制，將有助強化管理、保障消費者權益。

王治宇指出，問題核心在於中央主管機關應建立完善法規與管理制度，但目前市區道路拖吊車業的主管權責，究竟屬公路局或地方交通局，仍有爭議，雖各地縱使訂有自治條例，仍難杜絕亂象。

請繼續往下閱讀...

王治宇提到，許多民眾在手機搜尋「24小時救援」時，容易點入排名靠前卻資訊不明的網站，網頁雖載有定型化契約條款，但字體細小、內容繁複，消費者難以詳閱。不肖業者起初僅說明出車費並要求提供姓名、住址等個資，待車輛上拖吊車後，再巧立名目加收高額費用；若消費者不同意，甚至以多人包圍施壓，或主張留置權扣車，更有業者逼簽附高額違約金的「保密條款」，使受害者不敢申訴。

在實務面上，王治宇坦言，業者多不留地址，僅以綽號或LINE聯繫，消保官難憑網頁與聯絡資訊查明身分；電信業者通常僅配合司法機關提供個資，行政機關難以及時介入。若無行車紀錄器或影像佐證，受害者也難提出詐欺、恐嚇或強制等具體事證，不少案件最終因證據不足而不起訴。

王治宇表示，近3年全國約100件拖吊申訴案，恐僅是冰山一角，呼籲中央依消保法第17條授權，明定全國一致的收費項目與標準，訂定定型化契約應記載及不得記載事項，並建立優良廠商標章與懲戒機制。也提醒民眾，車輛故障時盡量使用信用卡或原廠道路救援服務，選擇資訊揭露完整、具公司統編且可刷卡的業者，以降低風險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法