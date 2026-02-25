中埔「春嬉風鈴」升級台灣燈會衛星燈區 2/27、28登場

中埔鄉春嬉風鈴活動今年還搭配台灣燈會，讓民眾賞花又賞燈。（中埔鄉公所提供）

嘉義縣中埔鄉公所與中埔鄉農會，2月27、28日連2天在忠義橋八掌溪畔舉行「春嬉風鈴，2026閃耀明亮」活動，適逢2026台灣燈會在嘉縣舉行，此次活動會場升級為中埔衛星燈區，主辦單位除打造7個「光之圖騰」打卡熱點，2月28日晚間施放近20分鐘中高空煙火的「璀璨光明」煙火秀、金曲獎歌手卡司的「光之炫影演唱會」等，邀請民眾賞花、逛市集，感受初春的美好。

中埔鄉長李碧雲說，近年初春時節舉辦春嬉風鈴活動，藉由風鈴花季推動八掌溪高灘地的花田景觀、農特產品，活絡社區並增強大眾對家鄉的認同。

李碧雲說，今年市集一開放報名，吸引近400家攤商報名，由於場地限制，從中精選150多家全國知名攤商，大集合成為「2026熠光大市集」。

今年春嬉風鈴活動以閃耀明亮為主題，會場還有「拾光森林BAR」的嬉春對望席、寶貝同樂區，讓一家大小賞花用餐、品嚐阿里山高山茶與咖啡、中埔產地鮮送的蔬果與酪農產品，還有親子DIY活動等。

李碧雲說，中埔衛星燈區主燈以「嬉春．曳影花綻」理念設計，以春光中隨風搖曳光之光影與人交織呈現幸福感；副燈「凝光之綻」以蘆葦創作捕捉煙火瞬間燦爛，燈區布展自27日到3月15日止。

李碧雲說，大眾最期待的煙火秀，今年以迪士尼施放水準加碼時長，分2階段施放，第一階段施放時間為28日晚間7點半，晚上9點施放第二階段，讓大家藉著煙火帶著閃耀明亮的心情回家，一整年閃閃發亮。

中埔鄉公所與中埔鄉農會利用八掌溪畔花田打造美拍打卡點。（中埔鄉公所提供）

今年煙火秀將加碼時長，讓民眾非常期待。（中埔鄉公所提供）

