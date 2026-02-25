基隆青少年福利服務中心啟用 可探索興趣、發展潛能

基隆市青少年福利服務中心啟用，讓青少年可以探索興趣發展潛力。（記者盧賢秀攝）

基隆市政府規劃1年多的青少年福利服務中心，昨天啟用，設有樂團的團練室、多媒體創作教室、閱讀區、討論室等多元空間，讓學生可以在專屬空間探索興趣與發展潛能，找到方向與自信，只要設籍或就讀基隆市12至18歲青少年，可透過線上系統預約免費使用館內設施。

基隆市青少年福利服務中心位於安樂區行政大樓10樓，今天由市長謝國樑與多位議員、校長共同啟用。中心內設有專業音響與樂器設備的團練室、多媒體創作教室，以及靜態閱讀區、討論室等多元空間，兼顧動靜需求。

請繼續往下閱讀...

謝國樑表示，基隆氣候多雨，完善的室內活動空間對兒少成長十分重要，青少年正處於身心發展關鍵階段，面對課業、人際與家庭等多重挑戰，市府打造安全、友善且具支持性的專屬場域，讓孩子能自在交流、探索興趣與發展潛能。

兒童及少年事務處處長吳雨潔指出，市府邀請兒少代表等單位討論，並參訪南港信義少年服務中心與桃園市兒童美術館，經充分討論，設計符合青少年多元需求的空間。中心委由財團法人張老師基金會台北分事務所營運，設籍或就讀基隆12至18歲青少年，可透過線上系統預約免費使用館內設施。未來將引進多元適性課程與培力計畫，讓青少年在這座專屬基地中找到方向與自信。

基隆市青少年福利服務中心啟用，讓青少年可以探索興趣發展潛力。（記者盧賢秀攝）

基隆市青少年福利服務中心啟用，讓青少年可以探索興趣發展潛力。（記者盧賢秀攝）

基隆市青少年福利服務中心啟用，讓青少年可以探索興趣發展潛力。（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法