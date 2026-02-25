為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆青少年福利服務中心啟用 可探索興趣、發展潛能

    2026/02/25 15:17 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆市青少年福利服務中心啟用，讓青少年可以探索興趣發展潛力。（記者盧賢秀攝）

    基隆市青少年福利服務中心啟用，讓青少年可以探索興趣發展潛力。（記者盧賢秀攝）

    基隆市政府規劃1年多的青少年福利服務中心，昨天啟用，設有樂團的團練室、多媒體創作教室、閱讀區、討論室等多元空間，讓學生可以在專屬空間探索興趣與發展潛能，找到方向與自信，只要設籍或就讀基隆市12至18歲青少年，可透過線上系統預約免費使用館內設施。

    基隆市青少年福利服務中心位於安樂區行政大樓10樓，今天由市長謝國樑與多位議員、校長共同啟用。中心內設有專業音響與樂器設備的團練室、多媒體創作教室，以及靜態閱讀區、討論室等多元空間，兼顧動靜需求。

    謝國樑表示，基隆氣候多雨，完善的室內活動空間對兒少成長十分重要，青少年正處於身心發展關鍵階段，面對課業、人際與家庭等多重挑戰，市府打造安全、友善且具支持性的專屬場域，讓孩子能自在交流、探索興趣與發展潛能。

    兒童及少年事務處處長吳雨潔指出，市府邀請兒少代表等單位討論，並參訪南港信義少年服務中心與桃園市兒童美術館，經充分討論，設計符合青少年多元需求的空間。中心委由財團法人張老師基金會台北分事務所營運，設籍或就讀基隆12至18歲青少年，可透過線上系統預約免費使用館內設施。未來將引進多元適性課程與培力計畫，讓青少年在這座專屬基地中找到方向與自信。

    基隆市青少年福利服務中心啟用，讓青少年可以探索興趣發展潛力。（記者盧賢秀攝）

    基隆市青少年福利服務中心啟用，讓青少年可以探索興趣發展潛力。（記者盧賢秀攝）

    基隆市青少年福利服務中心啟用，讓青少年可以探索興趣發展潛力。（記者盧賢秀攝）

    基隆市青少年福利服務中心啟用，讓青少年可以探索興趣發展潛力。（記者盧賢秀攝）

    基隆市青少年福利服務中心啟用，讓青少年可以探索興趣發展潛力。（記者盧賢秀攝）

    基隆市青少年福利服務中心啟用，讓青少年可以探索興趣發展潛力。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播