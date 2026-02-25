為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市婦女培力中心將添9處臨托 未來針對捷運站周邊設置

    2026/02/25 15:14 記者孫唯容／台北報導
    北市目前有24處臨時托育，今年度將新增9處臨托中心，各行政區婦女培力中心都將新增臨托據點，將針對捷運站周邊等便利處設置。（資料照，社會局提供）

    

    台北雙薪家庭多，多數人工時不固定、臨時加班等，導致照護困難。北市社會局今（25）日舉辦新政記者會，局長姚淑文指出，北市目前有24處臨時托育，今年度將新增9處臨托中心，各行政區婦女培力中心都將新增臨托據點，將針對捷運站周邊等便利處設置。

    姚淑文以自身為例，她說，早年帶小孩相當辛苦，連想外出洗頭放鬆，孩子都需要帶在身邊，沒有喘息空間，因此深知臨托的重要性，未來設點會首重便利性，捷運站周邊等交通便利處會成為首選，今年度選擇在各行政區的婦女培力中心，增設9處臨托中心。姚淑文也表示，24處臨時托育一年內共計服務超過12900人次，預估未來增設至33處據點可以服務超過2萬人次。

    此外，今年度也將推出新版定點臨托預約系統，社會局婦女福利與兒童托育科科長粘羽涵說明，過去家長需要將孩童的基本資料全部填妥後，才能顯示臨托據點整個月可預約的時間跟資料，操作一次就要花費10多分鐘，未來將改善介面系統，並讓簽到也全面線上化，預計花費300萬，讓家長完成預約時間可以壓縮至3分鐘內。

